Cameroun: Course périlleuse à l'emploi

La quête effrénée d'un emploi et le favoritisme ambiant s'avèrent être une bombe à retardement pour certains postulants qui oublient très souvent qu'ils seront seuls face au saut à la corde ou à la barre horizontale. Surtout en ce moment où la lutte contre la secte terroriste Boko Haram impose des exercices plus corsés.

D'ailleurs, sur les 22 250 candidats reçus, 1.800 seront retenus le 1er avril prochain par les 168 commissions chargées de les examiner. Un casting dont plusieurs espèrent faire partie. Pour y parvenir, ils n'ont pas toujours les coudées franches. La course à l'emploi, alliée au positionnement, constitue un cocktail des plus dangereux pour ces candidats.

Une dizaine de morts. Le nombre interpelle. Des jeunes qui, après avoir passé des tests médicaux, tombent pendant les épreuves physiques pour le recrutement au Bataillon d'intervention rapide (Bir) à Maroua, c'est assez inquiétant. Les tests médicaux sont censés déterminer qui est apte et qui ne l'est pas. Sauf qu'entre les magouilles et le chômage grandissant, les dés sont parfois pipés.

