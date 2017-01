Cameroun: AVENUE KENNEDY - Les jeunes dépannent les téléphones pour survivre

Le Cameroun s'est imposé samedi dernier (0-0,4-5), au bout d'une séance de tirs au but face au… Plus »

Et c'est en fonction des pannes que les prix sont fixés avec les clients. « En fin de soirée, je peux me retrouver avec 1000 ou 15000 Fcfa. A chaque jour sa fortune », Confie Merlin T. « Il y a des jours ou je gagne plus de 20000 Fcfa. Et des clients qui me font parfois un bonus lorsque j'ai bien dépanné leurs téléphones », ajoute t-il.

A défaut d'un emploi décent ou d'une activité stable, ces jeunes préfèrent se lancer dans ce domaine. L'objectif est de « rentrer avec un peu d'argent chaque soir. Je suis issu d'une famille démunie et je dois me battre de la sorte pour venir en aide à mes cadets », explique-t-il. Une source de revenus appréciable pour ces jeunes. Car, à longueur de journée, chacun peut dépanner environ dix téléphones.

