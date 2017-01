Cameroun: PARFAIT MBVOUM - « Le gouvernement n'était pas sincère dans ses négociations »

Le coordonateur du mouvement « Comprendre et soutenir la cause anglophone en zone francophone » accuse le pouvoir de Yaoundé d'être responsable de l'enlisement de la crise à travers les infiltrations dont il est maître en pareille circonstance.

Quelle est la genèse du mouvement Comprendre et soutenir la cause anglophone?

Ce mouvement est né d'une volonté de compatriotes majoritairement francophones de faire manifester leur solidarité vis-àvis des frères de la zone anglophone qui sont en difficultés et les ont fait savoir à travers des grèves et des villes mortes. Ensuite nous voulons nous comprendre, expliquer et soutenir la cause en zone francophone. Cette cause étant insuffisamment perçue en zone francophone quand elle n'est même pas du tout connue. Enfin il s'agit d'un souci de transversalité des problèmes anglophones afin de les « désanglophoner » pour que chaque Camerounais s'approprie de son histoire, des manquements et ratés de cette celle-ci. Cela empêchera une guerre entre communautés.

Comment entendez-vous procéder ?

Nous entendons discuter avec nos frères de la zone anglophone des fondements de leurs problèmes et de leur plainte, expliquer cela de fond en comble aux francophones à travers des campagnes de sensibilisation, il nous reviendra aussi d'attirer l'attention des anglophones de certaines insuffisances de leur approche. Dans certains cas, il s'agira aussi pour nous de les soutenir lorsqu'ils sont opprimés par le gouvernement comme c'est le cas actuellement avec ces arrestations fantaisistes et sans fondement juridique. Dans cette optique, nous venons de condamner sans réserve ces arrestations tout en demandant leur libération immédiate et sans condition, nous mettrons par ailleurs nos avocats à leur disposition en cas de nécessité. Pour accomplir ces actions, nous mobilisons non seulement dans les huit régions francophones mais aussi les camerounais hors du Cameroun.

Le Minatd a interdit deux de ces associations, réaction.

C'est la preuve par dix que ce gouvernement n'était pas sincère dans ses négociations et voilà pourquoi, les acteurs étaient méfiants et retissants ; vous ne pouvez négocier avec des compatriotes, et quelques jours plus tard, vous estimez que leurs mouvements sont illégaux et vous poussez le bouchon plus loin en les interpellant. C'est aussi un élément de plus qui confirme l'incapacité de ce pouvoir à dialoguer, mieux à aller au bout du dialogue. Ce n'est pas la première fois. On l'a vu à la tripartite.

On assiste à un autre visage des revendications, casses, pillages, délinquance, est-ce que vous ne condamnez pas cela?

Nous ne saurons encourager les casses quels que soient leurs auteurs et leurs origines, nous les avons condamnées. Mais une fois de plus le gouvernement est responsable à travers les infiltrations dont il est maître en pareille circonstance, et c'est ce gouvernement qui a commencé par violenter les avocats, les enseignants et rouler les étudiants dans la boue et en mondovisions, sans oublier les assassinats d'étudiants.

Pourquoi s'en prendre aux élèves et si demain est une année blanche ?

Je ne suis pas sûr qu'on a la même lecture. Mais je pense que si on a une année blanche pour un avenir radieux, c'est mieux que d'avoir une année pleine pour un avenir sombre. D'ailleurs depuis trente ans aujourd'hui, n'assistons-nous pas à des années blanches dans tous les secteurs de la vie ?