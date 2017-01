Maroc: SM le Roi félicite le Souverain hachémite à l'occasion de son anniversaire

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de vœux et de félicitations à SM le… Plus »

SM le Roi saisit cette occasion pour exprimer Sa grande fierté des liens de fraternité et d'amitié sincères unissant les deux Souverains et les deux familles Royales, ainsi que des relations de coopération exemplaires qui ne cessent de se consolider davantage, réitérant Sa ferme détermination à poursuivre l'action commune pour les hisser au niveau distingué escompté.

Dans ce message, SM le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs voeux de santé, de bonheur et de quiétude au Souverain jordanien et à son illustre famille royale, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple jordanien frère, sous la conduite éclairée du Roi Abdallah II.

