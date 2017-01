Algérie: Skikda - Marche de protestation de collégiens contre l'assassinat du jeune Kamel Boukrama

Le 28ème sommet de l'Union africaine (UA) s'ouvre lundi dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, et se… Plus »

La victime, élève en 4ème année, a été évacuée à l'hôpital Abderrezak-Bouhara de Skikda, où elle a été placée sous surveillance médicale intensive et a subi deux interventions chirurgicales à cause des blessures sérieuses qu'elle a reçues, avant de rendre l'âme au lendemain de l'agression (jeudi).

Ce crime qui a suscité l'émoi, la consternation et l'indignation au sein de la population de Skikda, a été perpétué, mercredi dernier, par quatre présumés coupables dont l'âge varie entre 16 et 18 ans, qui ont asséné à la victime des coups à l'arme blanche à quelques mètres du collège Bourenane Heddame de la cité Zeramna.

