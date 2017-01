Ile Maurice: Première Vision Paris 2017 - 14 opérateurs de textile à Paris du 7 au 9 février

communiqué de presse

En ligne avec sa stratégie de consolidation et de diversification de marchés, Enterprise Mauritius organise la participation de 14 opérateurs mauriciens de textile et de prêt-à-porter du 7 au 9 février 2017 à Première Vision Paris, événement phare de l'habillement et du prêt-à-porter en France. Le salon se tiendra au Parc des Expositions de Villepinte à Paris.

L'un des principaux piliers de l'économie mauricienne reste le textile et le prêt-à-porter et La France figure parmi nos gros importateurs. En 2015, les exportations mauriciennes à la France pour les produits textiles et le prêt à porter se sont élevés à Rs 3,1 milliards.

Afin de rehausser davantage l'image de Maurice comme destination d'approvisionnement fiable en France, Enterprise Mauritius a maintenu une participation régulière à Première Vision au cours des années précédentes. En effet, plus de 80 % des visiteurs à ce salon sont des décideurs pour le prêt-à-porter des marques prestigieuses, des accessoires de mode et du textile. Cet événement a permis au pays d'augmenter le nombre d'acheteurs internationaux.

Première Vision Paris 2017 sera l'occasion pour les exposants mauriciens de dévoiler leurs créations. Les objectifs sont de mettre en avant les collections et le savoir-faire de Maurice, consolider et élargir les exportations locales sur le marché français et rehausser la visibilité de Maurice comme un fournisseur de choix pour le textile et l'habillement.

Première Vision Paris

Première Vision Paris est un événement phare de l'habillement et du prêt-à-porter en France qui attire quelque 60 000 visiteurs de 130 pays. C'est une plateforme très importante réunissant les professionnels du secteur de la mode qui dévoile les dernières tendances et collections. C'est donc une opportunité pour les entreprises mauriciennes de se familiariser avec les dernières tendances et collections. Elles peuvent également se saisir de cette plateforme pour se connecter avec les acheteurs de plusieurs pays européens en présentant leurs produits de qualité ainsi que leur savoir-faire.

Lors de la dernière édition en septembre 2016, les entreprises mauriciennes étaient présentes dans trois domaines spécialisés : le 'manufacturing', le 'Jeanswear' et le 'Knitwear Solutions'. Elles ont eu l'occasion de présenter leurs dernières collections et d'établir des contacts fructueux avec des acheteurs internationaux.

Contact Promotion Programme en Espagne

Toujours dans l'optique de consolider la part du marché des produits 'Made in Mauritius' dans le secteur du textile et du prêt-à-porter en Europe, Enterprise Mauritius organisera un Contact Promotion Programme en Espagne dans deux villes ciblées, Madrid et la Barcelone, du 1er au 3 février 2017.

A noter que la valeur des exportations de produits textiles et du prêt-à-porter de Maurice à l'Espagne est passée de Rs 27 millions en 2014 à Rs 48 millions en 2015, ce qui représente une augmentation de 81 %.

Des rencontres sont prévues avec des acheteurs de renom tels que Massimo Dutti, Cortefiel, Mango, El Cortes Ingles, et Trovels, entre autres.