Afrique: CAN 2017 - Hector Cuper reconnaît les qualités du Maroc

Et de se confier sur les insuffisances de son équipe. « Je remercie Dieu de cette victoire difficile. Nous avons eu un problème avec les balles aériennes, mais nous avons gagné. Nous avons maintenant deux jours pour essayer de récupérer et de mettre en place la stratégie pour la demi-finale. On va essayer de donner aux joueurs le temps de réadaptation et espérons qu'ils seront prêts pour le prochain match ».

« La partie la plus difficile du match a été les... 90 minutes entières. Nous avons vu comment les deux équipes ont raté des occasions de marquer. Je félicite le Maroc pour leur performance, ils sont une équipe pour l'avenir et leur entraîneur Renard a fait un travail formidable », a-t-il lâché.

L'Egypte a été dominé dans l'ensemble du dernier match des quarts de finale de la CAN 2017. Mais c'est elle qui a obtenu la victoire grâce à un but marqué dans les dernières minutes de la rencontre. En conférence de presse, Hector Super, le sélectionneur des Pharaons, a reconnu la qualité de l'équipe marocaine.

