L'Union pour la renaissance/Parti sankariste (UNIR/PS) a tenu, du 27 au 29 janvier 2017 à Ouagadougou, son 2e congrès ordinaire sous le thème : « Le Sankarisme à l'épreuve de sa participation à la gestion du pouvoir d'Etat ».

A l'issue dudit congrès, les participants ont renouvelé leur confiance en Me Bénéwendé Stanislas Sankara pour un nouveau mandat de 4 ans, à la tête du parti.

Sans surprise ! Me Bénéwendé Stanislas Sankara a été à nouveau reconduit à la tête du Secrétariat exécutif national (SEN) de l'Union pour la renaissance/Parti sankariste (UNIR/PS). En effet, il a été investi par ses camarades politiques à l'issue du 2e congrès ordinaire du parti tenu du 27 au 29 janvier dernier, à Ouagadougou.

Placé sous le thème : « Le Sankarisme à l'épreuve de sa participation à la gestion du pouvoir d'Etat », ce congrès a permis aux militants du parti de l'œuf de se pencher sur la vie du parti, sur la situation politique nationale du pays et surtout de faire le bilan de leur alliance avec le parti au pouvoir, le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP).

Et un an après, le parti de l'œuf se réjouit du « pacte » qu'il a noué avec le régime actuel. « Un an après, l'UNIR/PS est fier de constater que malgré un contexte de tentative de déstabilisation du pouvoir à travers des actes putschistes et de terrorisme, et malgré l'héritage très lourd fait d'une trésorerie exsangue et d'une société burkinabè plongée dans un marasme économique et social sans précédent, l'espoir commence à renaître et notre pays a recouvré sa place dans le concert des nations respectées et confiantes .

Notre participation depuis un an à la gestion du pouvoir d'Etat, nous a permis d'acquérir une formidable expérience qui renforce avant tout, les capacités de l'UNIR/PS», a soutenu le président reconduit, Me Bénéwendé S. Sankara dans son discours de clôture du congrès.

Pour les militants de l'UNIR/PS, l'arbre ne doit pas cacher la forêt et c'est pourquoi, à l'issue de ce congrès, il ont formulé des motions de recommandations à l'endroit des autorités et du nouveau bureau afin que des réponses adéquates soient trouvées aux questions liées aux dossiers pendants en justice dont celui de Thomas Sankara, Dabo Boukary, Norbert Zongo, à l'insécurité, à la prise en charge des blessés de l'insurrection populaire d'octobre 2014 et au putsch manqué de septembre 2015, ou encore au chômage des jeunes.

Et sur ces points, Me Sankara s'est voulu plus clair en soulignant que desvraies conditions d'un développement harmonieux et durable pour la postérité, notamment pour la jeunesse doivent être créées.

« Qui eût cru qu'un certain Simon Compaoré se retrouverait à un congrès de l'UNIR/PS »

A son avis, cela se justifie d'autant plus que c'est cette frange de la population qui a payé le plus lourd tribut pendant l'insurrection populaire d'octobre 2014 et pendant la résistance du coup d'Etat du 16 septembre 2015.

La cérémonie de clôture du 2e congrès de l'UNIR/PS a connu la présence de leurs alliés dont le MPP, le PAREN, le NTD.

Ce fut l'occasion, pour le 2e vice-président du MPP, Simon Compaoré, de saluer, en bon pasteur, le pacte qui a été noué entre son parti et celui de l'œuf. « Qui eût cru qu'un certain Simon Compaoré se retrouverait à un congrès de l'UNIR/PS (...).

Dieu fait toute chose belle à son temps », a-t-il lancé aux militants de l'UNIR/PS avant de leur jeter des fleurs. « L'UNIR/PS est un allié respectable et respecté », a-t-il soutenu. Car, pour lui, de l'insurrection populaire à l'avènement du nouveau régime, l'action de ce parti n'a pas fait défaut.

Toute chose qui le convainc que le parti de l'œuf a choisi le camp du peuple. C'est pourquoi il a appelé tous les militants de ce parti à se lever pour faire front avec le MPP, afin de mieux faire face à leurs adversaires politiques.