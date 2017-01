Burkina Faso: CAN 2017 - Les Etalons rassurent davantage

Les Etalons poursuivent leur belle chevauchée à la CAN Gabon 2017. C'est ainsi qu'ils ont dominé avec la manière, les Aigles de Carthage de Tunisie par 2 buts à 0 dans l'après-midi du samedi 28 janvier 2017 au stade de l'Amitié d'Angondjé à Libreville, en ouverture des quarts de finale de cette compétition.

Face aux Aigles de Carthage de la Tunisie pour le premier quart de finale de la CAN Gabon 2017, le coach des Etalons, Paulo Duarte, a surpris plus d'un observateur dans la composition de son équipe.

En possession de celle-ci, les uns et les autres se demandaient à quel jeu voulait jouer le technicien portugais dont l'équipe n'enregistrait pas de contre-performance, en titularisant Ibrahim Blati Touré et Cyrille Barros Bayala en lieu et place de titulaires habituels dont Sibiri Alain Traoré.

Seul lui avait plus d'un tour dans son sac parce que son objectif était de bloquer les couloirs avec deux milieux défensifs, Charles Kaboré et Blati Touré pendant que Cyrille Bayala et Bertrand Traoré permutaient dans les couloirs offensifs droit et gauche avec Préjuce Nakoulma en pointe et Abdou Razack Traoré en soutien derrière.

Pendant ce temps, l'entraîneur tunisien, Henry Kaspeczak, n'a pas changé son dispositif tactique, surtout offensif, en alignant les mêmes cadres avec cette fois, Wahbi Khazri à droite de l'attaque, ramenant le joueur de couloir, Sliti Naïm, derrière l'attaque.

Mais, durant le premier quart d'heure, on a senti les Burkinabè plus présents offensivement, avant que les Tunisiens ne réagissent sans être percutants, donnant l'impression d'être plus lourds.

Bien en place tactiquement avec un bon regroupement dès la perte du ballon, les Etalons qui savaient bien remonter le ballon ont offert moins d'opportunités aux Aigles de Carthage qui avaient du mal à retrouver leur rythme de jeu. En fermant le jeu de couloirs et l'entrejeu des Tunisiens, les Burkinabè ont fait preuve d'une solidarité exemplaire, d'un bloc équipe.

Et pour faire douter davantage leurs adversaires, ils ont mis une certaine pression sur la défense tunisienne où trois joueurs et non des moindres, ont écopé d'un carton jaune dans les trente premières minutes, à l'image des centraux Syam Habib Ben Youssef et Mohamed Ali Yacoubi et le latéral gauche, Aymen Abdennour.

Ce qui a amené cette défense à jouer avec beaucoup de méfiance et de prudence. Les Etalons n'en demandaient pas mieux, grâce à des joueurs de métier qui ont du vécu tels que Charles Kaboré, Préjuce Nakoulma, Bakary Koné, Steeve Yago, Aristide Bancé, Abdou Razack Traoré ou encore Bertrand Traoré.

Mais, le coaching gagnant de Paulo Duarte intervient avec l'entrée de Aristide Bancé qui avait comme des fourmis dans les jambes, et tenait enfin à prouver quelque chose dans cette compétition. Il le réussit de fort belle manière, trois minutes après son entrée, soit à la 80e mn en permettant au Burkina de souffler à travers ce superbe but sur coup franc.

Déstabilisés, les Aigles de Carthage offrent un véritable boulevard aux Etalons à la 85e mn, lorsque tous montés pour jouer un corner à la recherche de l'égalisation, ils prennent le but du K.O sur un superbe kick and rush conduit par Préjuce Nakoulma.

Ce dernier, élu homme du match, a beaucoup bousculé la défense tunisienne par sa vivacité, sa combativité.

Une victoire bien méritée, obtenue par une belle formation burkinabè tactiquement bien organisée, avec une bonne fraîcheur physique. Maintenant, les regards sont tournés vers les demi-finales qui se joueront le mercredi 1er février au stade de l'Amitié d'Angondjé.