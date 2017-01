Burkina Faso: Province d'Oubritenga - Le député Marc Zoungrana à l'épreuve de la reddition des comptes

Un an après la mise en place de la VIIe Législature, le député du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) dans l'Oubritenga dans la région du Plateau Central, Marc Zoungrana, est allé, du 26 au 29 janvier 2017, échanger avec les siens sur les activités menées par l'Assemblée nationale.E

L'ancien maire de la commune de Dapélogo a prêté une oreille attentive aux préoccupations des forces vives de ladite région.

Rendre compte régulièrement aux populations de sa région de ce que l'Assemblée nationale fait au quotidien une fois qu'il serait élu député.

C'était l'engagement pris par l'élu national Marc Zoungrana, lors de la campagne électorale pour les élections couplées présidentielle et législatives de 2015.

Eh bien, du 26 au 29 janvier dernier, il s'est rendu dans l'Oubritenga, région qu'il représente à l'Assemble nationale, pour faire le point des activités de la première session ordinaire et extraordinaire de la VIIe Législature.

De Dapélogo à Ourgou-Manèga, en passant par Absouya, Loumbila, Nagréongo, Ziniaré et Zitenga, Marc Zoungrana a expliqué aux populations à la base, le rôle du député, les attributions et les missions de l'Assemblée nationale ainsi que les activités que la Représentation nationale a menées durant l'année écoulée en termes d'adoption de projets de lois, de résolutions, de travaux en commissions.

L'élu de l'Oubritenga a fait savoir aux siens qu'au cours de la première session ordinaire de l'année, ce sont, entre autres, 39 lois et 23 résolutions touchant directement les populations qui ont été votées et adoptées par la Représentation nationale.

Au cours de cette première session ordinaire, le député Marc Zoungrana a rappelé que lui et ses collègues ont, dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, interpellé le gouvernement à travers 17 questions orales en l'occurrence 4 avec débat, et 13 sans débat.

« Nous avons réalisé beaucoup d'activités et il était de notre devoir d'aller rendre compte aux populations de ce que nous avons fait courant 2016.

Mais l'autre objectif qui nous tient beaucoup à cœur, c'est écouter les populations, leurs interpellations et connaître un peu leurs attentes, leurs soucis par rapport au déroulement et à l'exécution du programme du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré », a soutenu le député Marc Zoungrana.

Et les interpellations, il y en a eu. Car, les populations de Dapélogo, Ourgou-Manèga, Absouya, Loumbila, Nagréongo, Ziniaré et Zitenga ont, dans leur ensemble, posé, entre autres, les problèmes d'eau et d'assainissement, de logements, d'infrastructures sanitaires, scolaires et routières.

Les « vérités » du député Marc Zoungrana

Autant de préoccupations auxquelles le député Marc Zoungrana doit, à leur avis, trouver des solutions. Sans langue de bois, celui-ci leur a demandé de ne pas confondre le rôle du député à celui du maire.

Il a fait savoir à ses électeurs que le rôle du député n'est pas de construire des écoles encore moins des centres de santé, mais d'accompagner les élus locaux à réaliser des infrastructures socio-économiques pour réduire le calvaire des populations.

« Vous avez tendance à croire que le député doit venir réaliser des forages et construire des écoles et des hôpitaux. Cela ne relève pas de nos attributions, mais nous pouvons accompagner les élus locaux. Vous avez des maires. Nous pouvons les appuyer dans la recherche de financements.

Car, nous sommes des personnes- ressources et nous sommes aussi des élus comme eux. De ce point de vue, il est de notre devoir de les accompagner sur le terrain », a-t-il lancé aux populations, avant de les exhorter à prendre leur mal en patience car, leur a-t-il signifié, le programme du président n'est pas partiel. « Il n'est pas pour les militants d'un parti politique. Il est pour tous les Burkinabè, quel que soit leur bord politique», a-t-il insisté.

Toutefois, il a rassuré ses électeurs que leurs préoccupations seront transmises au gouvernement afin que celui-ci accélère le programme du président du Faso.

Car, a-t-il dit, pour le moment, ce sont des préoccupations qui ne motivent pas encore à un projet de loi. De l'avis de l'élu de l'Oubritenga, il y a encore un gros travail à faire pour aboutir à un vrai développement au Burkina Faso. « Il s'agit du changement de mentalité ».

Et à ce changement de mentalité, il a appelé tous les fils et filles de l'Oubritenga à en faire leur comportement au quotidien, pour le développement du pays. Cette initiative a été saluée par les populations. « C'est une belle initiative.

C'est cela la redevabilité. Les députés ont été élus par le peuple et ils ont devoir de lui rendre compte. Je souhaite que ce genre d'initiative se pérennise et soit répandue dans toutes les provinces car, lorsqu'on manque d'informations, on croit que rien n'est fait.

Nous avons posé les problèmes liés, entre autres, à l'employabilité, à l'eau et à l'assainissement, et le député a promis de rendre compte à qui de droit », a laissé entendre Sawadogo P. Bruno, instituteur à Ourgou-Manéga.

Pour rappel, c'est au soir des élections législatives de 2015 que Marc Zoungrana a été élu député sous la bannière du MPP.

Il est le président du réseau parlementaire burkinabè chargé de la décentralisation et du développement local et est membre du Comité inter- parlementaire de l'UEMOA.