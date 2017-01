Afrique: 28e sommet de l'UA - Le Guinéen Alpha Condé prend la présidence tournante

En cette fin du premier mois de l'année 2017, les regards des Africains sont tournés vers Addis-Abeba, la… Plus »

Antonio Guterres qui a aussi appelé à plus de collaboration avec l'Union africaine pour prévenir les crises : « Notre monde doit passer aujourd'hui de la gestion des crises à leur prévention. Trop souvent, nous intervenons trop tard et trop peu.

La décision du président Donald Trump a d'ailleurs été également dénoncée par le nouveau secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, et par le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, invité comme chaque année de l'Union africaine et elle le sera sans doute par tous les autres orateurs.

C'était un moment important de cette matinée. Nkosazana Dlamini Zuma, qui quitte la direction de la Commission après cinq ans et un bilan en demi-teinte, a également rendu un hommage appuyé à l'ancien dirigeant cubain Fidel Castro, « le plus grand révolutionnaire internationaliste de notre temps ».

Alpha Condé a joué un rôle clé dans la résolution de la crise gambienne. Après des jours et jours d'attente, l'Union africaine a salué la jeune démocratie gambienne, mercredi dernier, lors de l'ouverture du conseil exécutif de l'Union africaine, personne n'avait évoqué la victoire d'Adama Barrow, ça avait surpris tout le monde à Addis-Abeba, et bien cette fois, celle qui est encore la présidente de la commission de l'Union africaine pour quelques heures, la Sud-Africaine Nkosazana Dlamini-Zuma, s'est rattrapée en compagnie du président sortant de l'Union africaine, le tchadien Idriss Déby.

Il est de notre responsabilité commune d'améliorer les conditions de vie de ces jeunes en quête de lendemains meilleurs en dehors du continent et de mettre fin à leurs aventures suicidaires à travers le Sahara et les eaux de la Méditerranée ».

En ouverture de ce sommet de chef d'Etat, le Guinéen Alpha Condé a été désigné à la présidence tournante de l'organisation et pour lui l'Union africaine doit s'occuper davantage des populations : « L'unité de notre continent et la solidarité en ces dirigeants ont été l'idéal qui ont animé les pères fondateurs de notre organisation.

