Cote d'Ivoire: Arts visuels - L'Aica soutient les jeunes peintres émergents

Outre Mme Simone Guirandou, membre éminente de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines (Ascad), la présidente et Pr Georges Retord, le trésorier, jurés de la sélection des jeunes artistes-plasticiens émergents et innovants, l'Association internationale des critiques d'art (Aica), section Côte d'Ivoire, a battu le rappel de ses membres pour cette cérémonie de distinction, le 28 janvier 2017, à "La case des arts" sise à Cocody-Danga.

Il s'agit notamment de Mmes Martine Ducolombier et Émilienne Anikpo, ainsi que du Pr Yacouba Konaté, président honoraire de l'Aica international, directeur général du Marché des arts du spectacle africain (Masa), membre de l'Ascad et secrétaire général de la Grande chancellerie. Outre les diplômes et une dotation financière aux artistes Baly et Sess Essoh, les lauréats, ces sommités et la directrice de "La case des arts", Dr Denise Kacou, ont pu se délecter des créations de ces deux plasticiens émergents. Notamment, Moussa Coulibaly dit Baly, 1er Prix.

Ces jeunes talents se démarquent par l'originalité et la pertinence de leurs créations. Celles de Moussa Coulibaly dit Baly, 1er prix et de Essoh Sess prix d'encouragement ont été choisies parmi une myriade de propositions. Baly a séduit le jury, notamment par sa créativité et l'originalité de son expression picturale.

Il peint, en effet, sur du carton sur lequel il glisse un florilège chromatique avec un penchant certain pour les voitures de collection, dénotant d'une écriture sui generis. Baly, diplômé des Beaux-arts d'Abidjan, est formateur d'arts plastiques à "La Case des arts" depuis plus de 2 ans et est aussi à l'aise avec l'argile ou le sable qu'avec ses pinceaux.

Au-delà de la remise de prix, les convives ont eu droit à la représentation d'une pièce de théâtre. Il s'agit de l'adaptation de « En attendant Godot » de Samuel Becket par Tiburce Koffi, mise en scène par Moïse Koffi (Insaac) et interprétée par la jeune troupe Yrouflê, composée de Decertain Kouassi (Insaac) et Pauline Dechriver (Conservatoire national de France), tous étudiants et/ou auditeurs de Dr Denise Kacou à "La case des arts".