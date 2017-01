Cote d'Ivoire: Divo - Yao Konan intronise chef suprême de la communauté baoulé

Instituteur à la retraite depuis 1993, âgé de 72 ans, père de 20 enfants, Yao Konan a été intronisé le 28 janvier au quartier baoulé chef suprême de la communauté baoulé de Hiré, sous le parrainage du ministre des Infrastructures économiques Kouakou Koffi Amedé, maire de la commune.

Représentant le parrain, Kouakou Charles a demandé à la population de Hiré de prier pour le ministre afin qu'il réussisse la mission qui lui a été par le président de la république Alassane Ouattara.

S'adressant au chef suprême Yao Konan, il lui a dit qu'il est désormais le père de tous les Baoulé. Et qu'il soit juste et à l'écoute de toute la population et animé de sagesse.

A la communauté Baoulé, Kouakou Charles leur a demandé de respecter leur chef, de l'adorer comme s'ils adoraient leur fétiche pour qu'il soit fort à Hiré.

Le 2ème adjoint au maire de Hiré Ouattara Moumoulaye après avoir remis l'arrêté de nomination à Yao Konan qui fait de lui désormais le chef suprême de la communauté baoulé de Hiré a précisé que l'arrêté de nomination des chefs de communauté est du ressort du maire de la commune et que le chef est le représentant de la communauté auprès de l'administration et qu'il mérite respect et considération à cet effet.

Quant au porte-parole de la communauté Djaha Koffi Norbert , il a fait savoir que la communauté baoulé composé de 11 tribus c'est installé à Hiré depuis 1910 et que Yao Konan est le choix de toute ces tribus.

Avant d'inviter toute la communauté à apporter leur soutien à leur chef Yao Konan dans l'accomplissement de la lourde mission qui vient de lui être confier.

Le parrain Kouakou Koffi Amédé, ministre des infrastructures économiques a fait un don d' 1 million Fcfa à la chefferie traditionnelle et à la communauté baoulé de Hiré.

Le chef sera dans sa mission par 16 notables issues de toutes les tribus baoulé résident à Hiré qui comprend 118 villages et campements.