Les Etalons poursuivent leur belle chevauchée à la CAN Gabon 2017. C'est ainsi qu'ils ont dominé… Plus »

«Nous allons fêter jusqu'au petit matin», nous a lancé Daniel Nikiéma, visiblement très heureux. Même décor du côté du maquis Le Point Focal et sur l'échangeur de l'Est où la parade des motos s'est poursuivie jusque tard dans la nuit.

Hommes, femmes, jeunes et enfants, sifflets à la bouche et drapés aux couleurs du pays (vert rouge), ont pris d'assaut les rues, chantant la victoire des Etalons.

Dans des quartiers de Ouagadougou (Somgandé, Karpala, Pissy, Tampouy, Zone 1, Kalgondin ... ) ainsi qu'en province, notamment Fada, Bobo-Dioulasso, Koudougou et Dori, des milliers de personnes sont descendues dans les rues pour célébrer la victoire de la sélection nationale qui s'est qualifiée pour les demies finales de la CAN 2017 qui se joue au Gabon.

Des scènes de liesse populaire ont été observées, samedi soir, dans plusieurs quartiers de Ouagadougou et des villes de l'intérieur du pays, après la victoire des Etalons face aux Aigles de Carthage de la Tunisie, en quart de finale de la 31e Coupe d'Afrique des nations de football (CAN) 2017, joué au stade de l'amitié de Libreville.

