Congo-Brazzaville: Vie associative - Les natifs de Kéllé créent une ONG pour renforcer le vivre ensemble

Sa raison d'être est aussi de recréer l'unité parmi les fils dudit district ; d'instaurer un climat de confiance, de respect mutuel, de tolérance et d'amour ; de rassembler les mbérés de cette ville, aux fins de promouvoir l'unité dans la diversité, à travers des actions sociales, culturelles et de développement.

Il s'agit notamment de rassembler les mbérés de kéllé, en vue de mettre un terme définitif aux querelles vaines et à la division créées par les hommes politiques lors des campagnes électorales ; ramener le bon vivre ensemble entre les filles et fils du district.

Créé sous les cendres du Comité de concertation des Mbérés de Kéllé, « l'Observatoire de Kéllé » regroupe essentiellement les originaires de cette contrée, nés ou non et habitant ou non cette localité, au-delà de leurs divergences politique et religieuse.

« L'Observatoire de Kéllé » a fait sa sortie officielle le 29 janvier à Brazzaville, à la faveur d'une assemblée générale. Cette association socio-culturelle et économique, vise entre autres objectifs : renforcer le vivre ensemble au sein des "mbérés" et insuffler la dynamique de paix dans le district de Kéllé situé dans le département de la Cuvette-Ouest.

