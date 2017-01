Congo-Brazzaville: Présidence de l'Ohada - Pierre Mabiala passe le témoin à Cheik Sako

La passation de charges entre le président du conseil des ministres de l'Ohada sortant, le Congolais Pierre Mabiala et le guinéen Cheik Sako, a eu lieu le 28 janvier à Brazzaville.

Durant une année, le Congo par l'entremise du ministre de la Justice et des droits humains, Pierre Mabiala, a assuré la présidence de cette organisation avec succès. Il a connu un dynamisme remarqué. Le président sortant s'est dit heureux de passer les commandes à son successeur.

Il a rappelé qu'au cours de son mandat, trois réunions du conseil des ministres ont été convoquées et régulièrement tenues. Le président sortant a également souligné la concrétisation du renforcement des capacités opérationnelles de la Cour commune de justice et d'arbitrage qui, selon lui, est la clé de voûte et la gardienne de l'ordre juridique communautaire dans le système Ohada par l'élection d'un nouveau président et l'adoption des nouveaux tarifs des frais des greffes actualisés.

Pierre Mabiala a aussi initié le projet de construction d'un immeuble siège avec la stature internationale. « Le projet étant conçu, il reviendra à la nouvelle présidence de parachever cette initiative qui demande à être menée avec détermination », a t-il indiqué

Pour lui, la moisson congolaise reste abondante mais les chantiers ouverts et nouveaux sont nombreux. « Je ne doute pas que sous la présidence de la République de Guinée, l'Ohada saura accomplir des nouveaux projets qui s'avèrent nécessaires pour consolider le rayonnement de notre commune organisation, améliorer le quotidien de nos populations et accompagner la croissance des économies de nos Etats », a conclu Pierre Mabiala.

Par ailleurs, le secrétaire permanent de l'Ohada, Dorothé Cossi Sossa, a salué la présidence du Congo qui a été un succès pour l'Ohada tant du point de vue de la dynamique réformatrice avec l'adoption de l'acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière que du raffermissement institutionnel et de la gouvernance de l'organisation. Ces réalisations, dit-il, marqueront durablement et positivement le devenir de l'Ohada.

Quant au nouveau président de l'Ohada, Cheik Sako, son pays ne ménagera aucun effort en vue d'assurer non seulement la consolidation des acquis mais aussi la réalisation des nouveaux succès à l'Ohada pour l'année 2017. « Nous nous engagerons à parachever l'œuvre entamée par le Congo et à ouvrir les nouveaux chantiers nécessaires au progrès et au rayonnement de notre organisation », a-t-il souligné.

À la fin de la cérémonie, Pierre Mabiala et Cheik Sako ont paraphé le procès-verbal de passation de charges de l'Ohada.

Rappelons que Me Cheick Sako, actuelle ministre de la Justice, Garde des Sceaux de la Guinée fut le Premier vice-président du conseil des ministres de l'Ohada.