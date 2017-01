Congo-Brazzaville: TIC - La Grande école numérique du Congo congratule les finalistes de la 1ère promotion

Du 17 octobre dernier jusqu'à la date d'aujourd'hui et au titre de son offre de formation de trois mois, la Grande école numérique du Congo a enregistré plus de 700 demandes de formations.

Les quarante-deux récipiendaires de cette école, qui forme un référentiel de compétences, sont repartis en trois groupes : le premier est composé de onze étudiants qualifiés pour poursuivre leur formation; le deuxième est composé de quinze finalistes qui bien qu'ayant reçu des certificats sont obligés de parfaire leurs connaissances pédagogiques comme développeurs des applications ainsi que le dernier groupe, soit seize étudiants qui sont aptes à dispenser des enseignements dans les écoles du web et au niveau de la Grande école numérique du Congo (Genc), basée à Brazzaville et à Pointe-Noire.

