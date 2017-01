Afrique de l'Est: Corne de l'Afrique - La sécheresse menace 17 millions de personnes

« Une intervention humanitaire immédiate et de grande échelle est indispensable » dans cette région où la sécheresse généralisée menace la subsistance de plus de 17 millions de personnes, a lancé dimanche l'agence des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) dans un communiqué.

Insistant sur une « urgence humanitaire », l'organisation spécialisée basée à Rome, en Italie, a indiqué que la situation est particulièrement préoccupante en Somalie, déclarée en alerte de « pré-famine ». Il en est de même dans le Nord-Est et sur le littoral du Kenya, dans le sud-est de l'Ethiopie et dans la région d'Afar (nord-est), qui peine déjà à se relever de deux années de sécheresse due à El Niño.

« Il s'agit avant tout d'une situation d'urgence humanitaire, il faut également protéger les moyens d'existence. Il est temps d'agir maintenant », a écrit dans le communiqué Maria Helena Semedo, directrice générale adjointe de la FAO chargée des ressources naturelles et du climat.

La FAO estime que près de 12 millions de personnes ont déjà besoin d'une aide alimentaire en Somalie, en Ethiopie et au Kenya. Au Soudan du Sud et au Darfour, dans l'ouest du Soudan, ainsi que dans la région de Karamoja, en Ouganda de graves pénuries alimentaires et des signes de malnutrition ont été aussi relevés. Et cette situation pourrait s'aggraver, puisque les prochaines pluies ne sont pas attendues avant deux mois alors que la prochaine grande récolte ne devrait pas commencer avant le mois de juillet.

Dans toute la Corne de l'Afrique, des épisodes répétés de sécheresse avaient déjà provoqué une série de mauvaises récoltes, des épidémies et une diminution des cheptels, en partie à cause de la détérioration des pâturages. Quant au nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile, il est passé de 500.000 en 2015 à 3 millions en 2016 du fait de l'insécurité dans la région.