Maroc: Awa Marie Coll Seck - "Les cancéreux ayant besoin d'une radiothérapie seront référés au Maroc"

Les chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine planchent depuis ce matin sur le dossier de la… Plus »

Il se réunit tous les semestres et est élargi une fois sur deux aux partenaires au développement, aux ministères sectoriels (Economie, Femme, Décentralisation), à l'Union des associations des élus locaux (UAEL) et aux ONG.

Le comité interne de suivi du Plan national de développement sanitaire (CIS/PNDS) est un cadre de concertation et de coordination entre les acteurs du ministère de la Santé et de l'Action sociale.

Se désolant de la perturbation de l'offre de services en cancérologie, en raison de la panne de l'appareil de radiothérapie jusque-là en service, Awa Marie Coll Seck a dit partager "la souffrance et le désarroi des malades et de leurs familles".

Dans cette perspective, "le gouvernement a mis en place un mécanisme d'assurances et de gratuité visant à réduire le risque financier lié à la santé des ménages et des populations vulnérables", a-t-elle indiqué.

"Le processus est encadré par une commission d'éligibilité composée de cancérologues, de représentants des associations de malades et de la Division des maladies non transmissibles" a-t-elle indiqué.

Dakar — Les malades du cancer devant subir une radiothérapie vont être référés au Maroc en attendant l'acquisition et l'installation de 3 appareils déjà commandés et qui seront livrés dans "les meilleurs délais", a assuré, lundi, à Dakar, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Awa Marie Coll Seck.

