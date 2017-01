Ile Maurice: Affaire Boskalis - Chady et Maunthrooa enlèvent leur objection

«On n'a aucune garantie si De Goede témoignera ou pas», fait valoir Me Siddhartha Hawaldar, avocat de Prakash Maunthrooa.

Lors des dernières séances, le témoin néerlandais Antonious Théodorous De Goede était interrogé par l'avocat du bureau du Directeur des poursuites publiques sur des copies de courriels et les avocats de la défense avaient contesté l'admissibilité de ces documents. Cela dans le cadre du procès intenté à Siddick Chady et Prakash Maunthrooa, ex-dirigeants de la Mauritius Ports Authority, pour corruption et entente délictueuse respectivement, dans l'affaire Boskalis.Les débats sur l'admissibilité des documents devaient avoir lieu ce lundi 30 janvier devant la magistrate Wendy Rangan, siégeant en cour intermédiaire.

Toutefois, revirement de situation. Me Siddhartha Hawaldar et Me Said Toorbuth, avocat de Siddick Chady, ont enlevé temporairement leurs objections sur l'admissibilité des copies de courriels.

Collaboration avec la Cour de Rotterdam

«Cela fait pratiquement deux mois et on ne sait toujours pas où en est la collaboration avec la Cour de Rotterdam. De ce fait, ce sera une perte de temps si on poursuit avec ces débats», justifie Me Siddhartha Hawaldar. Il estime que la Cour ne peut attendre éternellement que la Cour de Rotterdam déclare si elle étend ou non sa coopération avec Maurice.

Me Rishi Hurdowar, l'avocat du bureau du Directeur des poursuites publiques, a objecté à cette motion des avocats de la défense. Pour lui, c'est une tactique dilatoire de leur part dans la mesure où si De Goede témoigne et que les copies des courriels doivent être produites, il faudra alors revenir sur ces débats sur leur admissibilité.

Le procès reprend ce mardi

«Does it mean that they are no longer objecting to the production of the documents and if Mr de Goede is being called, will they again be objecting and losing the time of the court ?» demande l'avocat du parquet.

Cependant la magistrate Wendy Rangan a tranché en faveur de la défense. Il n'y a pas d'autre alternative que d'accéder à la requête, a-t-elle déclaré.

Le procès reprend le mardi 31 janvier. Une date sera alors fixée pour poursuivre avec les auditions des autres témoins.