Ile Maurice: Goodlands - Les habitants attendent l'asphaltage de Réservoir Road depuis 20 ans

Le «hard Brexit». Telle est la voie qu'a choisie la Première ministre britannique, Theresa May, en… Plus »

Un membre de la famille Dookaran qui vit là aussi confie que les étudiants et écoliers peinent également sur cette route matin et soir. De plus, «les taximen et autres chauffeurs de compagnies privées sont réticents à emprunter Réservoir Road à cause de son état déplorable. Si bien que le soir, les employés de ces firmes sont obligés de faire une longue marche pour rallier leur domicile».

Même si Réservoir Road, à Goodlands, a été décrété chemin public par le conseil de district de Rivière-du-Rempart et que des lampadaires y ont été installés, cette route n'a jamais été asphaltée. Et cela depuis 20 ans.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.