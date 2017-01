Ile Maurice: Bizlall Mohess - «Je resterai jusqu'à la fin de mon mandat»

interview

Certaines rumeurs veulent que le nouveau président envisage de se retirer dans six mois. Ce dernier les dément, précisant qu'il a prévu plusieurs projets et compte les exécuter.

Vous êtes à la tête du conseil depuis un mois. Comment cela se passe-t-il ?

(Après une pause) C'est assez calme. En vérité, le travail n'a pas vraiment commencé car je n'ai pas encore finalisé la liste de ceux qui siégeront sur mes différents comités. Par contre, nous continuons le travail de l'ancien président et faisons le suivi des projets qu'il avait démarrés.

Pourquoi ce retard comparativement aux autres conseils ?

La différence c'est qu'ici, certains conseillers se font élire car c'est maintenant qu'ont lieu les élections dans différents conseils du village. Donc, nous avons de nouveaux représentants au conseil. Lorsque ces élections seront ter- minées, je pourrai ensuite décider qui siégera dans le comité des travaux, de la santé et du bien-être, entre autres.

L'état des lieux a-t-il déjà commencé ?

Non. Pas pour moi. Ce sont surtout les techniciens du conseil qui ont effectué la plupart de ces déplacements. Je pense que chacun a sa part de travail. Néanmoins, dans le contexte de la fête Cavadee, j'ai fait quelques visites dans les villages, surtout pour voir l'état des rivières. Et, là où la situation était déplorable, nous avons déjà commencé des travaux de nettoyage et d'embellissement.

Quelles seront vos priorités ?

J'entends terminer les projets de l'ancien président, à savoir la construction de drains dans les villages affectés, l'asphaltage des routes, la rénovation des bâtiments du conseil du village là où c'est nécessaire, revoir l'éclairage des rues. Une autre de mes priorités est aussi de continuer à offrir de bons services.

Durant mon mandat, j'aimerais également que tous les villages qui n'ont pas de bâtiment pour abriter leur conseil en possèdent un. Prenons l'exemple d'Amaury : je sais que les conseillers de ce village attendent avec impatience ce projet. Un de mes plus grands souhaits est aussi de voir tous les villages dotés d'un bâtiment abritant un Village Hall avec de nombreuses facilités comme une bibliothèque et un gymnase afin que les habitants puissent en profiter. De plus, il faut continuer à améliorer les infrastructures sportives, comme les terrains de foot, pour permettre aux jeunes d'avoir un meilleur encadrement sport.

Accorderez-vous une attention particulière à la construction du nouveau marché de Goodlands puisque ce projet est aussi très attendu ?

Oui, certainement. La semaine dernière, nous avons eu une rencontre avec le secrétaire parlementaire privé Sharvanand Ramkaun pour discuter de ce projet. Dix arpents de terre, situés près du VIP Shopping Mall, ont été dévolus au marché et à d'autres projets. Les discussions à cet effet seront bientôt finalisées.

Selon une rumeur, vous comptez remettre votre démission dans six mois pour céder la place à un proche du Mouvement socialiste militant (MSM)... Est-ce vrai ?

(Hésitation) Un proche du MSM ? Je suis un proche du MSM. Qui vous a dit cela ? C'est totalement faux. J'ai été élu président et je le resterai jusqu'à la fin de mon mandat. J'ai beaucoup de travail et de projets et j'ai bien l'intention de les réaliser pour m'en aller avec un bilan positif.