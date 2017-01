Ile Maurice: Joe Lesjongard - «Mo retourn lakaz mama, kot MSM»

Le «hard Brexit». Telle est la voie qu'a choisie la Première ministre britannique, Theresa May, en… Plus »

Joe Lesjongard lance un appel aux patriotes de le soutenir. Il estime qu'il a le potentiel et l'expérience requis pour aider le nouveau Premier ministre et le gouvernement en vue de «faire avancer le pays». Il admet qu'une dure tâche l'attend mais il peut relever ce défi, selon lui.

Le député indépendant se dit prêt à apporter son soutien au nouveau chef du gouvernement, Pravind Jugnauth. Il fait ressortir que ce sont les derniers évènements politiques qui l'ont poussé à prendre cette décision «mûrement réfléchie». Il assumera sa décision car ce sont «l'intérêt et le bien du pays» qui comptent le plus.

