Cameroun: Coupure d'électricité - Des appareils électroménagers endommagés

D'aucuns utilisent des régulateurs de tension pour contourner les désagréments causés par Enéo.

Le 22 janvier dernier, une grande partie de la ville de Douala est restée plongée dans le noir. Une coupure d'électricité qui a duré près de cinq heures. Ce même jour et comme la quasi-totalité des dimanches, la ville de Yaoundé était paralysée par une coupure d'électricité. Après le rétablissement de l'électricité dimanche dernier, certains quartiers de Yaoundé, parmi lesquels Tsinga, Cité-verte, etc. étaient à nouveau dans l'obscurité durant la journée de lundi.

«La forte pluie qui s'est abattue sur la ville aurait endommagée un poteau électrique, car la coupure d'électricité est survenue juste après cette pluie», croit savoir Marielle Tonio, couturière au quartier Tsinga à Yaoundé. Ces coupures à répétition viennent avec leurs lots de conséquences dans les ménages. Au quartier Oyom-Abang par exemple, Guillaume Ovono, étudiant, a été victime des désagréments liés aux coupures d’énergie électrique.

«J'ai déjà perdu deux téléviseurs à cause d'Enéo, qui coupe sans cesse l'électricité. Le premier s'était grillé suite à une coupure d'énergie ; le second, que j'ai perdu en même temps que mon régulateur de tension, est survenu après un retour brusque du courant électrique», confie l'étudiant en histoire à l'université de Yaoundé I. Comme ce dernier, dame Nga, habitante au quartier Messassi, toujours à Yaoundé, ne s'est toujours pas remise de la perte d'un de ses appareils : «J'ai acheté un réfrigérateur qui n'a malheureusement pas mis long. Le moteur avait vite lâché à cause des coupures et des baisses de tension», se souvient-elle encore.

Des désagréments que des populations commencent à contourner. Chacun y va de son astuce. Caroline Zoe, habitante au quartier Nsam, explique que lorsqu'elle a acheté son téléviseur et son réfrigérateur, elle a aussitôt acheté un régulateur de tension afin de ne pas avoir de mauvaises surprises. Néanmoins, «lorsque la coupure d'électricité dure plus de deux jours, je vide mon réfrigérateur et j'apporte le contenu chez l'un de mes proches qui n'est pas paralysé par la coupure», confie-t-elle.

Le concessionnaire du service public de l'électricité, Enéo, indique que ces secousses sont liées à la fragilité des réseaux de transport et de distribution. Il se plaint par ailleurs de ne pas disposer de ressources suffisantes pour investir massivement.