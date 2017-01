Cameroun: Les vertus du vivre-ensemble

Les cris de joie ayant accompagné la qualification des Lions indomptables à la demi-finale de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des nations reflètent l'attachement de l'écrasante majorité des Camerounais à l'équipe nationale de football.

Ni les incertitudes du match difficile des quarts de finale, ni l'épreuve fatidique des tirs au but, ni la fin tardive de la rencontre n'ont entamé la détermination de très nombreux supporters des Lions. Cette nouvelle épreuve a montré que la posture des Camerounais vis-à-vis de l'équipe nationale est demeurée invariable au fil des compétitions. Même s'ils ont toujours souhaité qu'elle gagne toujours. Mieux que dans les autres domaines, le vivre-ensemble s'exprime en matière sportive avec une vigueur particulière.

Le 20 mars 1984 à l'occasion d'une réception en l'honneur des Lions indomptables, vainqueurs de la 14e édition de la Coupe d'Afrique des nations de football, le président de la République, Paul Biya, exaltait les vertus de ce vivre-ensemble : «A travers le sport en effet, il n'est pas contestable que les hommes, ici comme ailleurs, prennent la véritable dimension de leur fraternité, de leur unité, de leur égalité et de leur humanité, par-delà les diversités de tribus, de régions, de pays ou de confessions».

Dans ce cadre du vivre-ensemble, le chef de l'Etat enchaînait : «C'est dans cette perspective que le peuple camerounais, comme son gouvernement, souhaite et espère que vous poursuivrez les efforts entrepris pour que notre pays puisse s'enorgueillir de pouvoir aligner dans toutes les compétitions internationales ou intercontinentales, une équipe nationale et des équipes de club toujours plus performantes, toujours plus florissantes, toujours plus efficaces». S'il est clair que le vivre-ensemble s'exprime aisément en sport, il demeure également établi qu'il se vit intensément dans les domaines politique et économique.

Autant les Camerounais sont liés à Yaoundé la capitale politique, pour des raisons administratives, autant ils sont liés à Douala, la capitale économique pour des raisons économiques ainsi qu'aux autres villes du pays pour des raisons personnelles. Au demeurant, chaque Camerounais élit domicile dans la ville de son choix, celle qui lui donne des chances d'épanouissement. Un refrain du célèbre chanteur André-Marie Tala : «Je vais à Yaoundé, la capitale» souligne que le vivre-ensemble est bel et bien inscrit dans les mœurs des Camerounais et qu'il constitue un gage de l'unité et de l'intégration nationale. Il est régulier de voir des Camerounais de diverses régions du pays bien intégrés dans des régions autres que leurs régions d'origine.

Certains y vivent tellement à l'aise qu'ils préfèrent désormais leurs régions d'accueil à leurs régions d'origine. Et c'est tant mieux pour le vivre-ensemble qui prouve que les Camerounais se considèrent chez eux partout au Cameroun. Dans le domaine religieux, le vivre-ensemble est aussi une réalité palpable. Les Camerounais ont beau appartenir à différentes religions, la diversité de leurs croyances n'entame pas du tout leur volonté du vivre-ensemble. Quelles que soient leurs obédiences, les fêtes religieuses sont généralement vécues comme des moments de partage et d'enrichissement spirituel. Il ne tient qu'aux Camerounais de préserver cet acquis précieux. De sorte que le vivre-ensemble soit consolidé comme une conquête de la cohésion nationale.