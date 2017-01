Cameroun: Vœux au MINCOM - L'appel à la responsabilité des journalistes

Le ministre de la Communication, Issa Tchiroma Bakary a reçu les vœux de l'ensemble de la presse vendredi dernier

Vendredi dernier, le ministre de la Communication a reçu les vœux de nouvel an de la grande famille de la communication. Occasion pour Issa Tchiroma Bakary d'inviter les professionnels de la communication à accompagner le gouvernement dans les chantiers qui l'interpellent. Aux rangs de ceux-ci : la situation sécuritaire avec la guerre contre Boko Haram, la difficile situation économique que traverse l'Afrique centrale et la situation sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Dans son message adressé à l'ensemble des professionnels présents, le ministre de la Communication a salué la décision du Conseil national de la communication (CNC) à l'encontre des médias qui font la promotion du fédéralisme et de la sécession. « Ces médias qui vont à l'encontre de la Constitution s'exposent à des sanctions », a expliqué Issa Tchiroma Bakary. A tous les professionnels de la communication, le MINCOM a prescrit le strict respect de l'éthique et de la déontologie de la profession. Pour Issa Tchiroma Bakary, dans un contexte marqué par les menaces à la paix sociale et à l'intégrité du territoire national, les hommes de média doivent être des exemples de promotion de l'harmonie et du vivre-ensemble.

Montrant l'exemple du bilinguisme, au lendemain de la création par le chef de l'Etat de la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme, le ministre de la Communication, Issa Tchiroma Bakary et son secrétaire général, Emmanuel Ndjere qui l'a précédé en présentant le bilan 2016 des activités au MINCOM et dans les organes sous sa responsabilité, ont prononcé leurs discours en alternant le français et l'anglais. Une manière d'inviter la grande famille de la communication à leur emboîter le pas. Issa Tchiroma Bakary et le secrétaire général du MINCOM se sont félicités, lors de la cérémonie de vendredi, du bilan de l'année 2016 dans le secteur de la communication.

Ils ont notamment salué la couverture réussie de la CAN féminine, avec mise à disposition du signal télé par la CRTV, une grande première en Afrique. Cameroon Tribune relooké qui n'a aujourd'hui rien à envier aux journaux internationaux. L'un des défis majeur à relever dans le secteur de l'audiovisuel en 2017 est, de l'avis du MINCOM, la forte pénétration de la Télévision numérique terrestre (TNT) dans les ménages. La cérémonie s'est achevée par la présentation des vœux de bonne année au ministre Issa Tchiroma Bakary, suivie d'une réception.