Cameroun: Vivre-ensemble - Une quête permanente

Plus de 250 langues et autant de communautés évoluent en parfaite harmonie sur l'ensemble de son territoire. Reste à maintenir cet équilibre

Samedi 28 janvier 2017, il est un peu plus de 22 h. Au stade de Franceville, les Lions indomptables du Cameroun viennent de se défaire de leurs adversaires, les Lions de la Téranga du Sénégal et accèdent en demi-finale de la 31e édition de la coupe d'Afrique des nations (CAN) de football à l'issue de la fatidique épreuve des tirs au but. Du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, et même dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, c'est la liesse générale. Sans distinction aucune, les Camerounais laissent éclater leur joie.

A l'image des Lions indomptables qui ont dominé leurs adversaires au bout d'une rencontre où ils n'étaient pas donnés favoris. Depuis toujours, le sport, et particulièrement le football, sport-roi, par excellence, a toujours été un facteur de rassemblement des citoyens camerounais. On l'a vu récemment lors de la 10e CAN féminine de football que notre pays a abritée en novembre et décembre derniers. Le label Lions indomptables est sans doute un meilleur exemple de rassemblement des populations camerounaises.

Comme le sont également nos forces de défense et de sécurité. Actuellement engagées dans la lutte contre la secte islamiste Boko Haram, ou lorsque cela était le cas pour la préservation de l'intégrité territoriale du Cameroun dans la presqu'île de Bakassi, voire dans la région de l'Est où nos soldats font face aux exactions des bandes armées venues de la République centrafricaine voisine, c'est à l'unisson que les Camerounais s'alignent derrière ces hommes et femmes qui ont choisi de se battre pour les couleurs nationales. Une mobilisation qui s'est particulièrement observée dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. De façon spontanée, les Camerounais de tous les horizons ont choisi d'apporter leur soutien aux forces de défense et de sécurité.

Par la remise de dons en nature et en espèces. Le président de la République a ainsi créé en avril dernier, le Comité interministériel ad hoc de gestion des dons aux populations et aux forces de défense dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Une structure placée sous l'autorité du ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation (MINATD). Un état d'esprit des populations que l'on retrouve également sur le plan religieux. Bien que le caractère laïc de l'Etat soit précisé dans la Constitution, la tolérance religieuse est bien ancrée aujourd'hui dans les habitudes camerounaises.

Les différents événements, heureux ou malheureux, que notre pays a connus, ces dernières années, ont toujours donné lieu à des célébrations œcuméniques rassemblant toutes les confessions religieuses du pays. On a vu cela à la suite de l'accident ferroviaire d'Eséka qui a endeuillé de nombreuses familles camerounaises ou encore la prière inter-religieuse organisée au palais polyvalent des Sports de Yaoundé au lendemain du décès de pèlerins camerounais à la Mecque. Tous ces rassemblements ont donné l'occasion aux Camerounais de réaffirmer leur unité et leur besoin de vivre-ensemble autour d'un même idéal.

Ils ont dit

Alice Sadio: "We Must Nurture Our Togetherness"

National President, Alliance of Progressive Forces (APF)

The « vivre ensemble » of Cameroonians is so strong, so powerful that no one can shake it. We testify this reality every day on security, sport, cultural, economic and political fields. When Boko Haram terrorist group launched attack on Cameroon, citizenship from all walks of life expressed themselves vehemently in solidarity with the Defense Forces. When there is a tragedy like the Eseka train accident, Cameroonians wept the same tears of bitterness. When our indomitable lions are playing, you can notice from the way everybody, irrespective of tribe, religious or political backgrounds will abandon every activity to follow the game. Strengthening our unity, our dignity and our progress, as a country and as a continent after all, are we not the famous "Africa in miniature"? Therefore, we cannot afford to shy away from our mission. We must sow, water, nurture and share the "togetherness attitude".

Valère Guillaume Assembé Minyono: « Le vivre-ensemble s'inspire de la parole de Dieu »

Président de l'Union des missions des églises adventistes du 7e Jour au Cameroun

« L'église adventiste du 7e Jour s'appuie sur ce qui est écrit. A cet effet, notre façon de vivre- ensemble s'inspire de la parole de Dieu. Et aussi, l'Eglise adventiste du 7e Jour a quatre valeurs importantes parmi lesquelles la croissance, la qualité de vie et l'unité. Notre unité qui montre alors notre façon de vivre nous amène à nous supporter, à pouvoir nous rendre visite les uns les autres comme l'apôtre Paul a dit, nous sommes dans une famille, quand un membre souffre les autres souffrent avec lui. Quand un membre est joyeux les autres se réjouissent avec lui. C'est dans cette famille aussi qu'on sait pardonner. C'est dans cette famille qu'on prie ensemble, qu'on vit ensemble. Nous vivons également dans l'acceptation de l'autre, avec ses différences, parce que nous pensons que nous sommes tous des créations divines».

Hon. Roland Pangmashi: "National Integration Is A Reality"

CPDM MP Mfoundi

"As far as national integration is concerned, I think it is a good concept which is dynamic and transmitted to all groupings in the country. We are calling on everybody to put it in concrete reality. I think national integration is living together; we do things together as one people though we have more than 250 ethnic groups in the country. God being so wonderful, decided that Mr A or Mr B will be born Cameroonian and you have the right to live anywhere within the national territory in peace and unity. One of the aspects of our national integration is demonstrated when our national teams are playing in international competitions like the Indomitable Lions were playing on Saturday in the Africa Cup of Nations, everybody irrespective of our origins and political leanings, is behind them because they are all attached to our national colours. Our Head of State incarnates our national unity because once he is elected; he is the president for every Cameroonian."

Daouda Pierre: « Nous vibrons en phase comme une équipe de foot »

Opérateur économique à Ngaoundéré

« Notre vivre-ensemble fait partie des bonnes manières héritées de nos cultures respectives. Fort heureusement, le Cameroun peut se vanter à ce jour de sa diversité qui participe à sa multi-culturalité. Nous avons eu la preuve avec les liesses populaires qui accompagnent les victoires de nos différents sportifs. Ce fut le cas aux jeux olympiques, à la boxe avec le vieux Bessala et récemment lors de la CAN féminine 2016, organisée au Cameroun. Cela vient encore de s'illustrer ici même à Ngaoundéré avec les supporters de l'indomptable gardien Fabrice Ondoa. Face aux Lions de la Téranga, il a démontré le sens de l'amour de la patrie. Oui, le vivre-ensemble à la camerounaise existe, c'est même une richesse et un héritage commun à tous ».

Sir Buma Kor: "We Need to Take The Sports Spirit"

Publisher and Lecturer at the Yaounde Advanced School of Mass Communication (ASMAC)

"Integration has been the objective of our country thus far. Cameroon is already integrated. Look at the number of marriages between Anglophones and Francophones and between people from different tribes. Institutions that are being created are just coming to reinforce what Cameroonians have been doing. Sports is unifying the country. When the Indomitable Lions of Cameroon played against the Lions from Senegal on Saturday night, even people who are protesting in the North West and South West Regions watched the match. In 1990, we had a similar situation and what united us was sports. We need to take the sports spirit for that is the basis on which integration is in Cameroon. Our military is a powerful force which we must stand to respect. When you look at all these, you see that Cameroonians love their country".

Djibrila: « Nous sommes restés solidaires face à Boko Haram »

Habitant de Ngaoundéré

« Le Cameroun malgré ses peines et ses joies demeure un joyau unique. J'ai encore en mémoire, les débuts difficiles en 2014 du combat farouche lancée par le chef de l'Etat camerounais à la secte terroriste Boko Haram. J'ai fait partie des Camerounais de tous bords qui acclamaient nos forces de sécurité lorsqu'elles rentraient à Maroua reprendre le souffle. Ils sont jeunes, issus de toutes les régions du Cameroun. Ils font la fierté de toute une Nation. Tout le monde s'accorde à ce jour sur les réalités du vivre-ensemble à la camerounaise. Chaque fois, il se manifeste avec le même engouement ».

Dickson Mangenge Gelam: "Football Is A Unifying Factor"

Culture Promoter

"I think when you talk of national integration through sports especially football, what I discover is that; it is the only political party where every Cameroonian is a member. There is no opposition because I have seen two enemies embracing themselves when it comes to football. Football for instance brings a lot of harmony among Cameroonians. Cameroon is that type of nation that is so passionate about football. Though football is a unifying factor, I also believe that cinema could also be used to promote our living together. Cameroonians are one; Anglophones, Francophones when it comes to cinema. I have an initiative known Cameroon Movie Achievement Award which is intended to bring all actors to limelight so that people will admire their work and thus encourage cinematography in Cameroon."

Samuel Sawalda: « Nous sommes unis contre Boko Haram »

Journaliste CRTV Maroua

« On constate que quand il s'agit d'intérêt commun, c'est une unité forte qui se forme. Qu'il s'agisse des soldats au front ou des Lions indomptables en coupe d'Afrique des nations au Gabon, les Camerounais oublient leurs différends et s'unissent subitement pour l'intérêt national. Nous l'avons vu lors de l'effort de guerre dans le cadre de la lutte contre Boko Haram et nous le constatons aujourd'hui pour la CAN. En fait, cette façon de s'unir pour lutter contre l'ennemi commun est une preuve qui démontre à suffisance que les Camerounais veulent bien être unis, ils veulent vivre-ensemble, ils ne veulent pas la division, car nous sommes une Nation. Certes, certaines questions ou opinions peuvent nous diviser, mais ce n'est pas au prix de notre nation».

Cathalina Kamaïmebaï: « Nous sommes une seule famille »

Habitante de Maroua

« Nous avons suivi le match contre le Sénégal entre amis dans un snack situé sur la rue Domayo à Maroua. A chaque action, tout le monde criait à tue-tête car nous voulions la victoire des Lions indomptables. Notre groupe d'amis était constitué d'une diversité de personnes : nordistes et sudistes étaient assis autour des mêmes tables face à l'écran, il n'y avait aucune distinction d'ethnies, ni de tribus et que sais-je encore... Toutefois, une image m'a particulièrement marquée au moment des tirs au but. Après les trois tirs de chaque équipe, tout le monde s'est levé, on s'est arrêté les mains avec force. Il n'y avait pas de distinction entre filles et garçons, entre musulmans et chrétiens, entre Foulbé et Guiziga ou francophones et anglophones. Quand Aboubakar Vincent a délivré le Cameroun par son but, on s'est embrassé sans se rendre compte, c'était la joie dans les cœurs ».

Apollinaire Bill: « Les Camerounais vivent bien ensemble »

Enseignant à l'université de Yaoundé I

« Quand nous étions jeunes, on nous apprenait l'unité et l'intégration nationales. Et nous avons toujours vécu ainsi. On a eu des professeurs anglophones et des professeurs francophones, bamilékés, nordistes. Il n'y avait pas de chrétiens ni de musulmans. Nous étions tous unis. Je me rappelle quand j'étais très jeune, je suis parti au Nord et à l'Extrême-Nord. J'y vivais comme si j'étais chez moi, malgré les barrières linguistiques. Les gens se débrouillaient à traduire du français en sa langue. La communication était franche. L'intégration et l'unité sont des réalités aussi vieilles. Je crois que les Camerounais vivent déjà bien ensemble. En la matière, nos forces de défense constituent un parfait exemple du vivre- ensemble, ce qui explique peut-être que tous les Camerounais se reconnaissent en elles ».

Mohamadou Souaibou: « Nous sommes des frères »

Agronome

« Pour moi, la vie à plusieurs est difficile. Mais il faut savoir s'adapter aux conditions de vie de ses voisins ou co-locataires. Elle peut facilement être pesante, pour peu que chacun ait des petites manies ou des amis envahissants. Sur le plan religieux, le Cameroun est un pays laïc. Musulmans comme chrétiens, nous sommes des frères. Anglophones ou francophones, je ne vois aucune différence ».