Cameroun: Lutte Contre Boko Haram - Encore des dérives

Tortures, exécutions, détentions : le rapport qui accable l'armée camerounaise dans sa lutte contre Boko Haram Amnesty International publie les conclusions de son enquête sur les méthodes des soldats camerounais pour « protéger les civils » contre la secte terroriste.

A la lecture du dernier rapport d'Amnesty International sur le Cameroun, on résiste mal à la tentation de se demander qui, de Boko Haram ou des forces armées camerounaises, fait le plus de victimes. Pour l'organisation terroriste, c'est environ 500 civils en 2015 et 480 depuis le début 2016. Dans la moitié des 46 attentats-suicides de la secte djihadiste ces derniers mois, ce sont des filles qui transportaient et déclenchaient les explosifs.

Disparitions forcées et détention au secret Amnesty International a recueilli des informations concernant 17 cas de disparitions forcées récentes au nord du Cameroun, en plus de 130 habitants des villages de Magdeme et Doublé, dont on reste sans nouvelles depuis décembre 2014. En outre, 40 personnes sont détenues au secret dans des centres de détention non officiels, en particulier dans des bases militaires du Bataillon d'intervention rapide (BIR, les forces spéciales camerounaises).Exécutions extra-judiciaires En novembre 2014, lors d'une opération dans le village de Bornori, des hommes du BIR ont exécuté illégalement au moins sept civils non armés et ont arrêté 15 hommes, avant de revenir dans les semaines suivantes pour incendier des maisons. Morts en détention Les 15 hommes arrêtés à Bornori ont été emmenés à la base du BIR à Salak, près de Maroua, où ils ont été détenus au secret pendant une vingtaine de jours. Beaucoup y ont été torturés et l'un d'eux est décédé. Ils ont ensuite été transférés à la prison de Maroua, où quatre autres sont morts. Brutalités contre les civils. Lors d'une autre opération en juillet 2015 à Kouyapé, des soldats de l'armée régulière ont rassemblé environ 70 personnes avant de les agresser. Un soir du même mois, un soldat a tiré dans la jambe d'un étudiant de 19 ans à Koza, car il ne voulait pas donner le code de son téléphone après avoir été arrêté par une patrouille.

Notre confrère Alain Mballa d'Horizon Infos à tous récemment fait échos du cas de TCHOUANDO RODRIGUE KWAYEP, ce jeune camerounais dont la famille accuse les soldats camerounais de pourchasser sur toute l'étendue du territoire camerounais. Lors d'une double explosion de deux femmes kamikazes se sont explosées en quelques secondes intervalles au marché de FOTOKOL et à proximité du camp du BIR (Bataillon d'Intervention Rapide) avec à la clé 12 morts, les forces de l'ordre vont pourchasser le jeune TCHOUANDO. Ce dernier pourchassé aura la vie sauve en se cachant quelques jours chez sa fiancée. Quelques jours après pendant l'attaque de leur maison TCHOUANDO RODRIGUE ne va pas passer par deux chemins, avant d'utiliser une machette limée pour se défendre face aux hommes qui viennent de casser leur porte. Il va couper celui qu'il croyait jusqu'à lors être un bandit et le laisser dans un état inquiétant. Sa fiancée sera retenue aux camps du BIR avant d'être libérée quelques jours plus tard, avec pour consigne de coopérer en livrant son fiancé dans les plus brefs délais.

Incapable de le retrouver les autorités judiciaires ont transmis sont dossier au tribunal militaire et un mandat d'arrêt a été délivré en son encontre . A ce jour il est recherché par la police et la gendarmerie et sera jugé le moment venu par le tribunal militaire.

Les forces de sécurité semblent souvent agir en s'appuyant sur des dénonciations douteuses ou sur des causes indirectes, comme le fait de ne pas avoir de carte d'identité ou de s'être rendu au Nigeria. A Koza village accusé d'approvisionner Boko Haram en nourriture, 32

hommes ont été rassemblés et arrêtés en février 2015. La plupart d'entre eux ont été libérés plus tard, mais un homme est mort en détention. L'ONG a dénombré 25 cas de personnes ayant subi des actes de torture lors de leur détention à la base militaire du BIR à Salak, près de Maroua, et au moins quatre autres à la base du BIR à Mora et au siège de la Direction générale de la recherche extérieure (DGRE), à Yaoundé. Amnesty a recensé quatre cas de personnes décédées en détention à la suite de tels actes de torture . Lors de sa détention à la DGRE à Yaoudé, le journaliste de RFI Ahmed Abba a été déshabillé et passé à tabac. Il n'a eu aucun contact avec son avocat ou sa famille pendant plus de trois mois. les autorités pénitentiaires estiment qu'entre six et huit détenus meurent en moyenne chaque mois en raison de conditions sanitaires déplorables et de l'extrême surpopulation. L'établissement compte plus de 1 470 détenus pour une capacité de 350. Plus de 800 d'entre eux sont accusés desoutenir Boko Haram et 80 % n'ont pas encore été jugés.