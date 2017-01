Le Six Senses Zil Pasyon, le dernier hôtel à ouvrir aux Seychelles, fait déjà sensation.… Plus »

«Il a porté très haut la bannière de sa conviction dont les principes ont contribué à façonner les Seychelles modernes et paisibles d'aujourd'hui. Il a contribué énormément à l'indépendance des Seychelles et a joué un rôle central dans l'évolution du pays vers la démocratie multipartite », a déclaré Mondon.

L'évêque catholique romain a ajouté que «L'appel à la réconciliation vient de loin et a des racines bibliques, car la bible nous appelle sans cesse à la conversion et au repentir, et non à la vengeance ».

La procession funéraire au Palais des Sports, à State House et à la cathédrale était dirigée par une escorte policière et le trafic a été bloqué dans certaines zones pour permettre le passage, alors que dans d'autres, les routes étaient temporairement fermées jusqu'à ce que le cortège atteigne sa destination finale.

