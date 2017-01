Seychelles: Julie marque l'histoire en remportant le prix du sportif de l'année 7 fois - Laird remporte son premier titre

Victoria Seychelles — Les sports nautiques ont remporté les plus hauts honneurs pour le prix du Meilleur Sportif des Seychelles, avec le navigateur Allain Julie et la nageuse Alexus Laird remportant vendredi, les trophées du meilleur sportif et de la meilleure femme sportive.

Julie a marqué l'histoire comme sportif le plus médaillé de l'histoire du prix, remportant le prix pour la septième fois.

« Remporter ce titre sept fois n'était pas un 100 mètres, c'était un marathon. Cela montre que j'ai persévéré jusqu'à aujourd'hui. Même à cet âge, j'ai avancé un peu plus dans ma carrière qu'auparavant pour pouvoir gagner ce titre » a déclaré Julie aux journalistes.

Julie succède à son collègue navigateur Rodney Govinden, qui a remporté le prix en 2015, et qui est cette fois-ci quatrième.

Pour Laird, c'est la première fois qu'elle remporte le titre de la Meilleure Femme Sportive. Laird, qui s'entraîne avec son nouveau club sud-africain Seagulls, n'était pas présente à la cérémonie de remise des prix. Son grand-oncle, Pierre Grandcourt, a reçu le prix en son nom.

Discutant avec la SNA via Facebook, Laird a déclaré « Je ne trouve pas les mots pour dire à quel point je suis excitée d'avoir remporté le prix de la femme sportive de l'année, c'est un accomplissement énorme pour moi, étant donné que j'étais parmi tant de femmes méritantes ».

Laird a ajouté: «Je sais que chacune d'entre nous a consacré d'innombrables heures de travail à nos sports respectifs et d'être choisie est un tel honneur ».

La nageuse succède au sauteur en hauteur Lissa Labiche, qui était finaliste pour le titre.

«Avec mes résultats à Rio et aux Jeux africains, je savais que je serais en course pour le titre, mais je ne savais pas si Lissa gagnerait car je sais qu'elle a eu une année étonnante également», a déclaré Laird.

La cérémonie des Meilleurs Sportifs et des Meilleurs Femmes Sportives est un événement annuel reconnaissant les athlètes qui ont excellé dans leur discipline sportive aux Seychelles, un archipel de l'Océan Indien occidental.

Cette année, elle a eu lieu vendredi soir à l'hôtel Berjaya Beau Vallon Bay au nord de l'île principale, Mahe, devant une foule d'environ 700 invités venus assister à l'un des événements les plus prestigieux de l'année.

Le jeune joueur de tennis Damien Laporte a remporté le prix du Jeune Athlète Masculin de l'année, tandis que la nageuse Felicite Passon a conservé son titre de Jeune Athlète Féminine de l'année.

Pour les deux athlètes, Julie et Laird, remporter le prix est l'aboutissement de leurs performances exceptionnelles l'an dernier.

Julie a décrit 2016 comme une année très difficile depuis qu'il a choisi de participer à la catégorie de dériveur Finn pour les Jeux de Rio, une catégorie complètement nouvelle pour lui. Il est 23e au classement général.

«J'ai dû me sacrifier et manger beaucoup pour augmenter mon poids à 100 kilos pour pouvoir participer au Finn. Rio a été un peu difficile puisque je n'avais que trois mois dans cette catégorie et avec mon physique, je ne pouvais pas faire mieux que cela », a déclaré Julie.

Le navigateur s'est rattrapé depuis Rio en remportant une médaille d'or pour les Seychelles dans la catégorie « standard laser » au Championnat Africain à Maputo, au Mozambique.

En natation, Laird a emmener à elle toute seule les Seychelles à la quatrième place l'année dernière, au classement au Championnat Africain de Bloemfontein en Afrique du Sud avec quatre médailles, dont la médaille d'or au 50 mètres dos.