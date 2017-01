Seychelles: Le développement de l'hôtel de l'île Platte des Seychelles va commencer l'année prochaine

Le Six Senses Zil Pasyon, le dernier hôtel à ouvrir aux Seychelles, fait déjà sensation.… Plus »

L'IDC appartient au gouvernement et est chargée de la gestion et du développement des îles qui relèvent de son administration.

« Pour ces 60 ans, ils paieront la location pour le terrain loué. Nous leur vendons nos services, tels que les vols et le transport par bateau, pour transporter du carburant, de l'équipement et des marchandises vers l'île pour lesquels nous sommes payés », a ajouté Savy.

Situé à 171 km au sud-est de Mahe, l'île principale, Platte possède une superficie de 0,54 kilomètres carrés est peu élevée et plate avec un récif encerclant un lagon. Elle est louée par l'IDC pour son développement et sa gestion.

Savy a déclaré que l'hôtel aura entre 50 et 60 chambres et que le coût total de l'investissement est d'environ 70 à 75 millions de dollars.

Une étude de faisabilité et une évaluation de l'impact sur l'environnement ont été réalisées et le projet devrait démarrer une fois que l'autorité de planification locale aura donné son approbation.

