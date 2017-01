Seychelles: Des températures au-dessus de la moyenne, en 2017, aux Seychelles prévoit la météo.

Le Six Senses Zil Pasyon, le dernier hôtel à ouvrir aux Seychelles, fait déjà sensation.… Plus »

La température la plus élevée enregistrée aux Seychelles est de 34.8 ° C en qui s'est produit en avril 2013.

Selon le rapport, «En 2016, la température moyenne a été de 0,94 ° C au-dessus de la moyenne du 20e siècle. Il s'agit de la plus élevée en 137 ans depuis le début de la relevée des températures.

Un rapport publié par l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère (NOAA) aux États-Unis en décembre dernier a déclaré: «2016 a été l'année la plus chaude de la planète, culminant avec une série remarquable de trois années consécutives pour le monde.

