Congo-Kinshasa: La RDC assiste à la 43ème session extraordinaire de l'Ohada

Ce nouveau dispositif tente d'améliorer le droit applicable et introduit d'importantes innovations favorisant le développement et la bonne gouvernance des entreprises. Il sera aussi favorable au financement des pays.

Selon le président en exercice du Conseil des ministres de l'Ohada et ministre de la Justice de la République du Congo, Pierre Mabiala, il était principalement question d'une adaptation. «Cette actualisation des normes comptables répondrait aux préoccupations essentielles des acteurs économiques, de même qu'elle contribuerait à l'amélioration du climat des investissements en dotant nos Etats d'un instrument juridique et comptable moderne, adapté à la bonne gouvernance des économies de nos pays », a-t-il déclaré.

