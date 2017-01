Congo-Kinshasa: Unikin - La tutelle invitée à réhabiliter le bureau du conseil de la faculté « Polytechnique »

Les Congolais croyaient dur comme fer qu'ils iront au moins en demi-finale de la CAN 2017. Mais ils ont… Plus »

Dans cette optique, le conseil de la faculté de Polytechnique estime que la pratique non réglementaire des jurys spéciaux instaurée par le comité de gestion risque de produire de mauvais ingénieurs civils. En conséquence, selon la lettre du conseil de la faculté, cela dévalorisera le titre d'ingénieur civil et violera des dispositions statutaires de l'ESU. L'université, considérée comme un lieu d'excellence, devient aujourd'hui un laboratoire où l'on s'organise le désordre, lit-on dans la lettre.

Les professeurs et chefs de travaux (membres) du conseil de la faculté de Polytechnique dénoncent les agissements du comité de gestion de l'Université de Kinshasa (Unikin) à l'encontre de leur faculté. Ces accusations sont contenues dans une lettre du conseil de la faculté de Polytechnique adressée au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire (ESU).

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.