Congo-Kinshasa: L'opposant politique Moïse Moni Della libéré

Me Venance Kalenga, l'un des avocats de la défense, avec déclaré à cette occasion : « Nous avons sollicité la main levée de la détention de Moïse Moni Della et la fin des poursuites, parce que la main levée c'est une sanction qu'on demande contre une détention qu'on estime irrégulière. L'arrestation de Moni Della est irrégulière au regard de la loi et de la Constitution. Nous avons sollicité l'abandon des poursuites parce qu'il y a des mesures de décrispation politique qui ont été prises et la mesure d'instruction que le ministre de la Justice a adressée au Procureur général. Le ministre lui a demandé de lui accorder la liberté ».

