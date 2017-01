Congo-Kinshasa: Enlisement de l'arrangement particulier - Le G7 accuse la Majorité présidentielle

Les Congolais croyaient dur comme fer qu'ils iront au moins en demi-finale de la CAN 2017. Mais ils ont… Plus »

9. En ce qui concerne la décrispation politique, tout en saluant la libération provisoire de Moïse Moni Della, l'une des figures emblématiques reprises dans l'Accord, le G7 demande à la Majorité Présidentielle de lever tous les obstacles à la libération de tous les prisonniers politiques et des détenus d'opinion, d'assurer le retour dans leur pays des exilés politiques, et de mettre un terme au harcèlement contre les leaders du Rassemblement. Pour les cas de condamnations définitives, le G7 sollicitera en temps opportuns la grâce présidentielle.

8. Dans ce contexte exceptionnel d'une transition caractérisée par l'absence de légitimité de tous les animateurs politiques des Institutions nationales - Président de la République, députés, sénateurs, députés provinciaux - le G7 appelle avec insistance toutes les parties à la responsabilité et au respect de l'esprit de compromis afin de sauvegarder la paix et la stabilité du pays.

1. Membre du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement, partie prenante de l'Accord global et inclusif de la CENCO signé en date du 31 décembre dernier, le G7 a pris une part active aux discussions qui devront aboutir à l'adoption des modalités pratiques de mise en œuvre de l'Accord sous la forme d'un Arrangement Particulier

