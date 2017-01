Congo-Kinshasa: La communauté Kongo appelée à la rescousse des sinistrés de Boma

La rencontre des Ne Kongo organisée, le vendredi 27 janvier 2017 au restaurant Adeliz situé dans la commune de Kasa-Vubu, a été une occasion d'échanger sur la province, de rappeler le sinistre de Boma, de se souvenir des morts, sans oublier le récent incident malheureux de Kisantu, Mbanza-Ngungu, Lukala, Kimpese et Songololo, survenu entre les adeptes de Bundu dia Kongo et la police nationale congolaise.

Faisant d'une pierre deux coups, les Ne Kongo ne pouvaient se passer de cette circonstance sans honorer l'un des leurs élu au bureau de l'Assemblée nationale et, d'autres nommés ministre et vice-ministres. Il s'agit de MM. Remy Massamba qui succède à Kombo à la 2ème vice-présidence de l'Assemblée nationale , Pierre Anatole Matusila, Papy Mantezolua, Yves Kisombe et Franck Mwe-di-Malila, promus respectivement ministre de l'Energie, vice-ministres en charge des Travaux Publics et des Infrastructures, des Affaires étrangères, du Plan et Reconstruction nationale.

Mieux vaut tard que jamais, Mme Muvova et M Mavungu, nommés, il y a quelques temps déjà, à la direction des impôts et à la Cour Constitutionnelle, ont été également à l'honneur.

Même son de cloche

Qu'il s'agisse des MM. Vika di Panzu, Remy Massamba et Pierre Anatole Matusila qui sont intervenus pour, d'une part, introduire la cérémonie au nom du comité d'organisation piloté par le député national Konde Vila ki Kanda et, d'autre part, remercier leurs frères et sœurs Ne Kongo venus les honorer suite à leur élection au bureau de l'Assemblée nationale et nomination au sein du gouvernement, tous se sont quelque peu attardés sur la situation qui prévaut actuellement à Boma. D'où l'appel de solidarité lancé à tous les ressortissants de la province du Kongo Central et aux personnes de bonne volonté.

Néanmoins, afin de permettre aux populations Ne Kongo composées pour la majorité des jeunes, de pouvoir améliorer leurs conditions sociales et de les préparer à faire face aux défis mondiaux de l'heure, Remy Massamba a proposé trois axes de développement : celui de l'économie basé sur la relance de l'agriculture qui, jadis, caractérisait la force laborieuse des Ne Kongo ; celui de la transformation, basé sur la reprise de l'activité industrielle de la province du Kongo Central en incitant les opérateurs de ce secteur à l'adoption de la pratique de la responsabilité sociétale. Ceci, en vue de promouvoir le développement de leur hiterland de leur exploitation et de favoriser la renaissance des activités devant concourir à l'émergence des centres d'attractions touristiques et culturelles.

Le troisième axe est celui de la formation des jeunes qui constituaient, auparavant, la pépinière de l'élite nationale.

Pour le ministre Pierre Anatole Matusila qui est intervenu au nom de ses collègues membres du gouvernement, le soutien de tous les Ne Kongo est indispensable afin d'atteindre les objectifs leur assignés.