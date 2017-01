Sénégal: Aliou Cissé, sélectionneur des «lions» - «Je présente mes excuses au peuple sénégalais»

C'est un Aliou Cissé complètement abattu qui s'est présenté à la presse en marge de la cruelle élimination du Sénégal à l'issue de l'épreuve fatidique des tirs au but. «Je présente mes excuses au peuple sénégalais», a lancé le sélectionneur des «Lions» qui a toutes les peines du monde à consoler ses joueurs aussi bien sur la pelouse que dans les vestiaires. Une amère défaite qui a poussé l'ancien capitaine du Sénégal à vouloir prendre du recul pour mieux penser à son avenir.

Comment vous sentez après cette élimination ?

Une élimination n'est jamais facile. Je suis déçu. Mais, je suis plus déçu pour les garçons. Je suis aussi déçu pour le pays qui attendait beaucoup de nous. Toutefois, je les encourage à lever la tête. Dans le jeu, nous avons été plutôt meilleurs que le Cameroun. Mais les tirs au but, c'est un coup de sort. On ne peut pas les maîtriser. J'en profite pour féliciter mon coach (Hugo) Broos et je lui souhaite bon vent.

Y-a-t-il eu de petites erreurs que vous aurez commis ?

Je ne sais pas. C'est à vous (journalistes) de me dire. J'ai le sentiment du devoir accompli. Ça fait plus de 11 ans que le Sénégal n'a pas atteint les quarts de finale. Il y a eu de très grands entraîneurs, plus expérimentés que moi qui n'ont pas pu relever l'équipe. Même si je suis un jeune entraîneur, je n'ai pas ce complexe d'infériorité par rapport aux «vieux» entraineurs, je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Etre jeune, ne veut pas dire, être incompétent. Au contraire ! Ce que nous avons fait durant cette CAN, prouve qu'on a un projet de jeu, qu'on a une identité et que le Sénégal est en train de se bonifier de sortie en sortie. Ce soir (samedi), les dieux du football n'ont pas été juste avec nous.

Le Cameroun a formé un bloc derrière. Mais vos changements n'ont pas bouleversé le dispositif tactique de votre collègue. Comment l'expliquez vous ?

Effectivement, le bloc camerounais a été compact de la première minute jusqu'aux prolongations. C'est une équipe qui n'était pas venue pour faire le jeu. Il nous appartenait de le faire. Nous avons essayé plusieurs fois de rentrer dans ce bloc. On s'est créé pas mal d'opportunités. Je pense juste qu'on aurait dû être beaucoup plus adroits sur la dernière passe qui pouvait mettre en orbite nos attaquants. Ce que je regrette, c'est qu'en un moment donné, nous n'avons pas joué un peu plus collectivement. Sur certaines situations, on aurait dû faire une passe et terminer l'action par un but.

Quant au changement, Cheikh Mbengue était blessé. Cette blessure a pratiquement chamboulé tous mes plans. Il y a aussi Cheikhou Kouyaté qui a ressenti une douleur derrière la cuisse, qui lui aussi, m'a demandé de sortir. Dans mon plan, Mame Birame Diouf devait céder sa place à Moussa Sow à l'heure jeu pour que ce dernier puisse finir ce travail. Parce que Mame (Birame Diouf) avait fini par fatiguer cette défense camerounaise. En ce moment, on allait porter sur l'adresse de Moussa (Sow) pour finir.

Pourquoi n'avez vous pas pensé à faire entrer Ismaïla Sarr pour apporter plus de percussions surtout que les deux latéraux du Cameroun avaient pris des cartons très tôt dans le match ?

Ismaïlia (Sarr) faisait partie de mes plans. Mais, c'est la blessure de Cheikh Mbengue qui m'a contraint à faire un remplacement poste pour poste. Saliou (Ciss) était plus adapté à ce poste de latéral gauche. Ce changement m'a empêché de faire entrer Ismaïlia Sarr. La sortie de Cheikh (Mbengue) nous a perturbé. J'aurais donc dû apporter plus de percussions avec Ismaïlia (Sarr), mais la sortie de Cheikh (Mbengue) a perturbé mes plans.

Avez-vous le sentiment du devoir accompli envers le peuple sénégalais ?

Je suis désolé pour le Sénégal. Je suis déçu encore une fois pour mon pays. Je présente mes excuses. Je suis le premier à être malheureux. Je ne peux pas être satisfait parce qu'il y avait vraiment la possibilité de passer en demi-finale. C'est regrettable !

Votre équipe s'est procurée une kyrielle d'occasions sans en concrétiser une seule. Qu'est ce qui explique ce manque de réalisme ?

C'est vrai que nous avons eu pas mal d'opportunités de marquer un but qui allait nous ouvrir les portes des demies. Mais, si vous vous souvenez bien, je me suis plains de l'inefficacité de mon équipe. Ce soir (samedi), nous aurions dû au moins marquer un but, ça n'a pas été le cas. Mais, il faut qu'en un moment donné, certains garçons comprennent qu'ils ne régleront pas le problème tout seul. Le football, c'est un jeu collectif. Quand ton coéquipier est mieux placé que toi, il faut lui glisser le ballon. Si on était un peu plus collectif, on aurait pu marquer, au moins, un ou deux buts. Malheureusement, on a rendu le match difficile, alors qu'en un moment donné, on aurait dû le tuer.

Ces opportunités manquées ne datent d'aujourd'hui.

C'était la même chose face à la Tunisie. Contre le Zimbabwe, le score aurait dû être plus lourd que (2-0). Ce soir (samedi) encore, c'est pareil. Mais, je pense que c'est une jeune équipe. Il faut juste que certains comprennent que le football est un jeu collectif.

Quel sera le discours à tenir à l'équipe pour les échéances à venir. Notamment, les éliminatoires de la coupe du monde «Russie 2018».

C'est vrai qu'il y a des échéances à venir. On est très triste dans les vestiaires. Mais pour l'instant, les garçons ont besoin de rentrer. Moi, j'ai besoin de prendre un tout petit peu de recul, de réfléchir à mon avenir aussi.

Pendant deux ans, on s'est donné pour cette équipe là. Nous avons travaillé durement à mettre en place un groupe. On espérait aller le plus loin possible dans cette compétition. Encore une fois, c'est une grosse déception pour moi, pour le groupe. Pour le reste, l'avenir nous le dira. Pour le moment, je n'ai pas trop envie de penser à l'avenir.

Avez vous un chantier sur lequel vous allez travailler après cette CAN ?

L'avenir, je le répète encore une fois, je ne le gère pas. J'ai besoin juste d'aller voir ma famille, de me reposer. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que pendant deux ans, je me suis donné à cette équipe là. Je me suis battu pour cette équipe. J'ai tout donné avec mon staff notamment Régis Bogaert, Omar Daf, qui venait de temps en temps (Daf est encore sélectionneur adjoint au FC Sochaux, Ndlr). Nous n'avons pas pu remporter la coupe. Nous sommes très déçus. Au moins, le Sénégal a un groupe sur qui il peut compter. Que ce soit avec ou sans Aliou Cissé. Le football sénégalais va vers de grands moments et un jour viendra, cette coupe là, on la gagnera.

Qu'est ce qui vous a fait le plus mal dans cette défaite ?

J'ai constitue un groupe. Nous y avons apporté beaucoup de changements. Les mentalités ont vraiment changé. Quand, je les ai vu pleurer dans les vestiaires, ça m'a fait très mal. Ça m'a fait de la peine. Le travail qu'ils ont fourni n'a pas été récompensé. C'est une grosse frustration.

Avez vous pensé à mettre Khadim Ndiaye lors des séances des tirs au but si l'on sait qu'il excelle dans ce domaine ?

Depuis le début de notre stage, on a travaillé les séances des tirs au but. Khadim (Ndiaye), Pape Seydou (Ndiaye), Diallo (Abdoulaye) ont été tous bons dans ces séances. On aurait pu penser à mettre Khadim (Ndiaye), mais même Pape Seydou (Ndiaye), on aurait y penser parce qu'il est le meilleur sur les tirs au but parmi les trois gardiens. Mais, nous avons voulu laisser Abdoulaye (Diallo) parce qu'il était dans son match. Depuis le début de la CAN, il fait partie des meilleurs gardiens. Nous avons pensé qu'il allait nous arrêter un penalty qui allait faire la différence. Toutefois, il faut reconnaître que les tirs au but reste de la loterie. Pour moi, c'est la chose la plus cruelle en football. Perdre comme ça, c'est... (Gagner par l'émotion, il ne va pas terminer pas la phrase).