Sénégal: Quarts de finale - Le rève s'est brisé

Quinze ans après la finale de la coupe d'Afrique des nations Mali 2002, le Sénégal s'est encore fait éliminer ce samedi 28 janvier, au stade de Franceville, par le Cameroun dans l'épreuve des tirs au but (5-4) après 120 minutes de jeu (0-0). Les «Lions» du Sénégal qui étaient considérés comme des grands favoris de la CAN gabonaise, après une brillante prestation dans les phases de poule, voient leur rêve à nouveau brisé par l'ogre camerounais dans une quart de finale que les hommes de Aliou Cissé ont littéralement dominé sans jamais parvenir à concrétiser la moindre de leurs occasions de but.

(Franceville, GABON) -«Les tirs au but, c'est ce qu'il y a plus de cruelle dans le football», dixit Aliou Cissé qui avait du mal à contenir ses émotions lors de la conférence de presse d'après match suite à l'élimination du Sénégal en quarts de finale de la CAN 2017 ce samedi 28 janvier au stade de Franceville. Comme, il y a de cela 15 ans en finale de la CAN 2002 au Mali, les «Lions» du Sénégal se sont à nouveau incliné (4-5) devant l'ogre camerounais dans cette même épreuve fatidique des tirs au but après 120 minutes de jeu sans parvenir à concrétiser une kyrielle d'occasions.

Fidèle à un 4-3-3, qui lui a réussi depuis le début de la compétition ponctuée par deux victoires et un match nul avec à la clé une première place acquise dès la deuxième journée et la meilleure attaque avec six réalisations, Aliou Cissé a buté cette fois sur le technicien Belge Hugo Broos.

Dans un bloc compact derrière, le sélectionneur du Cameroun a su déjouer le jeu des «Lions» en neutralisant d'abord Sadio Mané mais aussi et surtout en fixant les latéraux (Cheikh Mbengue et Lamine Gassama) qui seront obligés de surveiller leur arrière face à des contre-attaques sporadiques des «Lions» indomptables.

Pour autant, cela n'a pas empêché les «Lions» du Sénégal de se procurer des occasions notamment par l'entremise de Sadio Mané (12ème min) mais aussi de Cheikhou Kouyaté (20ème min) qui ont été les premiers à porter le danger avant la pause devant les buts de Joseph Ondoa Ebogo.

En seconde période, les «Lions» du Sénégal vont encore vendanger trois autres opportunités. D'abord Diao Baldé Keïta (51ème min) qui dévisse sa frappe dans la surface de réparation. Puis Moussa Sow qui avait fini à prendre la place de Mame Birame Diouf. L'attaquant du Fenerbahce va rater trois occasions nettes (87ème, 90ème+ 2 et à la 120ème minutes).

Auparavant, c'est Henri Saivet à la 110ème minute qui va s'ajouter à la maladresse des attaquants sénégalais.

Le Cameroun qui n'a pas visiblement d'arguments offensifs à faire valoir va quand même s'offrir trois opportunités, notamment avec le Lorientais Moukandjo, très souvent dans les bons coups (36ème et 66ème minutes) et Zoua (105ème min).

Remake du 2002

Les minutes s'égrainent. Le Sénégal ne trouve pas la faille. Avec les blessures de Cheikh Mbengue et de Cheikhou Kouyaté, Aliou Cissé voit ses plans de jeu chamboulés. Ni Moussa Sow, encore moins, Pape Alioune Ndiaye et Saliou Ciss ne pourront apporter les résultats escomptés. Le Cameroun recroquevillé sur lui-même tient son coup, jusqu'à l'épreuve des tirs au but. Kalidou Koulibaly, Kara Mbodji, Moussa Sow, Henri Saivet ne tremblent pas. Ils assurent leur frappe. Le Cameroun fera de même avec Moukandjo, Bitolo, Teikeu, Zoua Jacques. Place alors à Sadio Mané. Le feu-follet des «Lions» bute sur Joseph Ondoa Ebogo. Ce dernier offre alors à Vincent Aboubakar la balle des demies. L'attaquant du Besiktas d'Istanbul exécute la sentence et prend à contre-pieds Abdoulaye Diallo. Les «Lions» s'effondrent comme lors de la finale de la CAN 2002 (3-2). Le camp camerounais exulte. Ondoa est porté en triomphe. Sadio Mané lui, reste inconsolable, à l'image de ses coéquipiers. Les «Lions» quittent la compétition de manière cruelle sans avoir enregistré la moindre défaite et laisse perdurer des doutes quant à la capacité du Sénégal à réussir à l'échelle continentale.

FICHE TECHNIQUE

AVERTISSEMENTS :

Mame Birame Diouf (13ème min) pour le Sénégal ; Oyongo Bitolo Ambroise (25ème min), Fai Collins Ngoran Suiru (59ème min), Sutchuin Djoum Arnaud (82ème min) pour le Cameroun

COMPOSITION DES EQUIPES

SENEGAL : Abdoulaye Diallo ; Cheikh Mbengue (puis, Saliou Ciss 86ème min), Lamine Gassama, Kara Mbbodji, Kalidou Koulibaly ; Cheikhou Kouyaté (Cap.) puis Papa Alioune Ndiaye, 109ème min), Idrissa Gana Guèye, Henri Saivet ; Sadio Mané, Diao Baldé Keïta et Mame Birame Diouf (puis, Moussa Sow, 64ème min)

Sélectionneur : Aliou Cissé (Sénégal)

CAMEROUN : Joseph Ondoa Ebogo ; Adolphe Teikeu Kamgang, Ngadeu Ngadjui Michael, Oyongo Bitolo Ambroise, Benjamin Moukandjo (Cap.) ; Sébastien Clovis Siani, Sutchuin Arnaud (puis, Clinton Njie 102ème min), Robert Ndip Tambe (puis, Vincent Aboubakar, 102ème min), Fai Collins Ngoran Suir ; Christian Mougang Bassogog et Karl Toko Ekambi (puis, Zoua Daogari Jacques, 46ème min)

Coach : Hugo Broos (Belgique)

ARBITRES :

Janny Sikazwe (Zambie) assisté par Jerson Emiliano Dos Santos (Angola) et Marwa Range (Kenya)

REACTIONS... REACTIONS... REACTIONS...

KARA MBODJI DEFENSEUR DES LIONS : «Nous sommes sortis de cette compétition la tête haute»

«Nous sommes très déçus. Nous avons fait beaucoup de sacrifice. Cela fait deux ans qu'on travaille ensemble et on a constitué une famille. Plus qu'une équipe de football. Tout le monde était bien. Aujourd'hui, nous avons répondu présent. Tout le monde a mouillé le maillot, mais cela n'a pas suffi. C'est difficile, car nous voulions gagner pour notre pays, mais en vain. On n'a pas été efficace. On s'est créé beaucoup d'occasions, mais l'efficacité nous a fait défaut. Il faut continuer à travailler et le meilleur reste à venir. On s'est dit nos quatre vérités. Le coach a pris la parole tout comme le président de la Fédération (Me Augustin Senghor). Ils sont fiers de nous vu le travail qu'on a réalisé, Mais, c'est très difficile d'être éliminé de la sorte. Nous sommes sortis de cette compétition la tête haute. Il faut continuer à bosser. C'est le football. L'objectif est de nous qualifier pour la prochaine coupe du monde».

MOUSSA SOW ATTAQUANT DES LIONS : «Il faut préserver les acquis pour aller le plus loin»

«Des regrets, de la tristesse. C'est ma troisième Can et je peux vous dire que je suis très déçu. On a tout donné, mais c'est dommage, car on n'est pas passé. Tout le monde (le staff) et le peuple sénégalais étaient derrière nous, mais j'ai vu des jeunes très tristes comme Ismaël (Sarr) et le petit Sadio (Mané). La prochaine fois sera la bonne. C'est écrit. Dieu l'avait décidé ainsi. Personne ne peut nous reprocher de n'avoir pas tout donné, de ne pas être battu et ne pas mouiller le maillot. Il y a de bons joueurs et il y aura d'autres qui vont venir. Il y a une bonne génération qui arrive. Il faut préserver les acquis pour aller le plus loin possible la prochaine fois. 2019, c'est loin, mais une chose est sûre, je serai là jusqu'en 2018. Mais, je ne crois pas que je vais rester jusqu'à la prochaine Can. On verra bien, il y a la coupe du monde qui se profile à l'horizon. Je serais disponible. Je me pose des questions, mais le moment venu vous en saurez davantage».

KALIDOU KOULIBALY DEFENSEUR DES LIONS : «Il faut désormais se qualifier pour la coupe de Monde»

«En arrivant ici, beaucoup de personnes pensaient qu'on serait éliminé en phases de poule. Un manque de respect qui nous a fait très mal, mais nous avons montré sur le terrain qu'on était capables de montrer de belles choses. Nous sommes des joueurs professionnels. Sortir de cette Can sans perdre, c'est difficile, mais il ne faut pas jeter tout à la poubelle. Le Sénégal a été bon et beau tout au long de cette Can. Les tirs au but, c'est de la loterie. Il faut désormais se qualifier pour la coupe de Monde qui reste un objectif pour nous. Il faut bien digérer, on sait que c'est difficile de se faire éliminer de la sorte. On méritait mieux, mais c'est ça le football. L'avenir est radieux pour la Tanière. Ce n'est pas SadioMané qui a raté, mais le Sénégal. N'importe qui pouvait rater son penalty. Sadio (Mané) est un énorme joueur et c'est normal qu'il soit déçu, mais il sait que tout le peuple est derrière lui. C'est dommage de sortir de la sorte».

MOUKANDJO, CAPITAINE DU CAMEROUN : «Il nous fallait être à 100% voire plus»

«Le Sénégal était l'équipe favorite du tournoi. Tout le monde la voyait en finale voire remporter le trophée. C'était un gros match pour nous et pour les battre, il nous fallait être à 100% voire plus. C'est ce qu'on a fait avec l'aide des dieux du football qui étaient de notre coté. Nous sommes très heureux. On ne va pas être prétentieux. On ne l'a pas jamais été et ce n'est pas aujourd'hui qu'on le sera. Non ! On a toujours été à notre niveau. Ce serait bien de se qualifier en finale. Nous avons une équipe jeune et la plupart découvraient la Can. Nous sommes très ambitieux. Nous sommes déjà fiers de notre parcours. Le Sénégal a manqué de réussite peut-être, mais en face, on ne les a pas rendu aussi la tache facile. L'équipe est très forte sur le plan offensif. Il fallait que tout le monde fasse des efforts et c'est ce qu'on a fait. On a essayé de rester en vie le plus longtemps dans le match. On savait que les 15 minutes seraient très difficiles pour nous et on a résistés. Au fur et à mesure du déroulement du match, on a pris confiance et pour gagner aux tirs au but. Sadio (Mané) est un joueur que je suis énormément. C'est un grand joueur qui représente l'Afrique. Il est très costaud mentalement. Il va se relever. C'est une personne très bien. Il va rebondir. Les grands joueurs manquent des penalties. Donc, je lui souhaite tout le bonheur du monde».

CHEIKHOU KOUYATE, CAPITAINE DES LIONS : «La meilleure équipe n'a pas gagné»

«C'est le football, tu donnes tout et tu perds. Aujourd'hui tout le monde sait que la meilleure équipe n'a pas gagné. On est très déçus et ça fait mal au cœur. Maintenant, il faut qu'on essaye de continuer notre chemin. C'est difficile mais la vie est ainsi faite. C'est la volonté du Tout Puissant. Donc, on Lui remercie pour ça. On va se préparer pour les qualifications en coupe du Monde».

LAMINE GASSAMA, DEFENSEUR DES LIONS : «Digérer cette défaite et se remettre au boulot»

«On est très déçus. On n'a fait le maximum pour remporter ce match malheureusement, on perd. On a certes loupé quelques occasions mais ce n'est pas à cause de ça que nous avons perdu le match. L'équipe camerounaise est restée dans sa moitié de terrain. Je pense que nous avons montré de bonnes choses. On n'a pas été crispé par l'enjeu. On sait que ce groupe a grandi en maturité et ça s'est vu lors de cette compétition. On sait que l'on peut toujours se qualifier pour la coupe du monde. Maintenant, il va falloir vite digérer cette défaite et se remettre au boulot. On sait que c'est avec la victoire que nous pouvons reprendre confiance. Je suis content personnellement de mon tournoi parce que j'ai eu la chance de jouer plusieurs matchs. Mais ce que je retiens aujourd'hui c'est la défaite et je pense qu'on va se relever».

Me AUGUSTIN SENGHOR, PRESIDENT FSF : «Bâtir autour de cette génération un projet durable»

«On ne s'attendait pas à ce scénario d'élimination aux tirs au but sur un match où les joueurs se sont donnés à fond pour faire la différence. Malheureusement, ça n'a pas été. On a eu moins de réussite que lors de nos matchs précédents. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est ce que les joueurs ont montré avant et pendant la Can et continuer à bâtir autour de cette génération un projet durable qui va au-delà d'une Can mais qui nous permettra de gagner un trophée en Afrique, de pouvoir continuer à progresser au niveau mondial. Les joueurs ont montré d'intéressantes choses sur ses dix dernières années. C'est l'équipe qui a montré le plus de capacité. Malheureusement, il n'y a pas de déterminisme en football qui voudrait que la meilleure gagne toujours. C'est pourquoi on ne pouvait pas y échapper. Aussi bien le coach que moi même nous leur avons rappelé tout ce qu'ils ont fait déjà. On leur a réitéré notre confiance au delà du staff technique et de l'ensemble de la fédération. Nous les avons remerciés pour le travail et leur comportement d'ensemble. Il fallait les remobiliser autour de l'essentiel qui est de retourner très vite à la compétition. Les progrès que nous avons faits ne doivent pas être jetés à la poubelle. Nous devons continuer avec cette génération parce qu'elle constitue l'avenir. Les échéances immédiates c'est la Coupe du monde et il faut continuer à travailler et à parfaire cette équipe pour qu'elle soit plus conquérante. Il nous a manqué quelque chose pour faire la différence et il faut chercher ce quelque chose et tous ensemble, les sénégalais y parviendrons».

HUGO BROOS, SELECTIONNEUR DU CAMEROUN : «Je savais que les qualités du Sénégal étaient la puissance, la vitesse et les flancs»

«Avant le match, il n'y pas beaucoup de gens qui donnaient le Cameroun vainqueur. On a eu la chance de se retrouver en demi-finale. Nous avons joué contre une grande équipe. On a subi le jeu. On a tenu le coup jusqu'à la fin. Les penalties, c'est vraiment de la loterie et aujourd'hui, la chance était de notre côté. Nous sommes très contents. Mes joueurs ont été exemplaires dans la combativité sur le terrain. Sur la base de ça, je pense que cette jeune équipe qui manque d'expérience, mérite des compliments.

«Encore une fois, on a joué contre une très bonne équipe sénégalaise. Pour l'instant on n'est pas assez fort pour jouer comme ça. Il faut s'adapter à nos adversaires. J'ai déjà dit que j'ai 23 joueurs et je veux aller le plus loin possible. Et aujourd'hui si je peux jouer contre la nature du Cameroun je le fais, parce que je veux gagner le match. Le plus important, ce qui a été décisif, était que nous devions jouer collectif. On savait que l'équipe du Sénégal, était très forte, avec des individualités. La seule manière de contrecarrer l'équipe du Sénégal, c'était de jouer collectif. On a bien regardé le Sénégal. Et on a trouvé trois choses importantes : la puissance, la vitesse et les flancs. Si vous voulez vous battre avec les mêmes armes que le Sénégal, vous allez perdre. C'est pourquoi on a cherché à jouer en bloc. Parfois, notre bloc était très bas, mais on a résisté. C'est un grand atout qu'on a eu ce soir».

FABRICE ONDOA, GARDIEN DU CAMEROUN, HOMME DU MATCH : «Il fallait attendre que Sadio Mané tire avant de partir»

«Avec les pénalties, on savait que la balance et l'histoire allaient de notre côté. Pour le penalty (de Sadio Mané), je m'enlève le mérite. C'est le travail d'une équipe. Vous avez vu le travail qu'ils ont abattu. Il y a beaucoup de gens qui travaillent et étudient les adversaires. Je dois leur tirer un coup de chapeau. Je savais le côté où Sadio Mané allait tirer. Mais au dernier moment, j'ai eu un doute, parce que Sadio Mané est un grand joueur et il peut changer de côté. Il fallait regarder le joueur et attendre que la balle parte pour le suivre. Si j'avais anticipé, c'est un grand joueur, il allait changer d'angle.

«Nous avons joué contre une très grande équipe. Le Sénégal a démontré qu'il est une grande nation de football, avec les éliminatoires où il a gagné tous ses matchs et avec ses matchs de groupe à la phase finale de la Can. Pour cela, je félicite mes coéquipiers»