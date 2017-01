Afrique de l'Ouest: Kaolack - Dénouement de la crise post-électorale en Gambie - 13 enfants en rupture familiale attendent d'être retournés

Déjà, dans le cadre d'une série d'opérations similaires, 22 enfants ont été retournés en famille et trois (3) autres au cours de ces dernières 72 heures. Ces opérations ont été précédées par le retour de 13 enfants qui s'étaient égarés au moment de l'arrivée de leurs parents au Sénégal. Leurs parents ont ensuite été localisés dans les communes de Kahone, Sibassor et Kaolack.

L'organisation «Enda Jeunesse Actions», en partenariat avec le Comité départemental de protection des enfants (CDPE) et «Save The Children», son partenaire privilégié, s'empressent pour faire retourner en Gambie un effectif de treize (13) enfants qui étaient en rupture familiale à cause de la crise post-électorale en Gambie. Dominique Ndecky, le chargé de l'identification et l'écoute des enfants dans cette organisation et ces collaborateurs poursuivent encore les contacts avec les familles pour une diligence des opérations avant la fin de la semaine.

