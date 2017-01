Afrique: UA - le Tchadien Moussa Faki Mahamat élu président de la Commission

Cette dernière a même reçu une distinction des mains de Idriss Déby Itno et de Nkosazana Dlamini Zuma pour s'«être tenu au côté du peuple gambien et avoir défendu les principes fondateurs de l'UA ». Annoncé, le nouveau président gambien Adama Barrow s'est fait remplacer par sa vice-présidente, Fatoumata Tambajan.

Cette même cérémonie d'ouverture du sommet a été marquée par un certain nombre de discours dont celui de la présidente de la Commission, Nkosazana Dlamini Zuma, celui du secrétaire général des Nations unies, António Guterres, celui du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et celui du vice-président cubain, Miguel Díaz-Canel. Le tout, avant l'intervention du nouveau président en exercice de l'organisation.

Un sommet qui se tient à Addis Abeba, lundi 30 et mardi 31 janvier. Et c'est au cours de la cérémonie d'ouverture de ce sommet que l'élection du président guinéen aux destinées de l'UA a été annoncée.

Copyright © 2017 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.