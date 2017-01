Afrique: Macky Sall, président de la République - « Le Sénégal a agi en Gambie dans le cadre du droit international »

Interrogé par nos confrères sur le rétablissement de la légalité en Gambie, le chef de l'Etat a déclaré que le Sénégal a agi dans le cadre du droit international.

« Nous allons aussi continuer à travailler pour une diplomatie préventive. C'est que vous avez noté ces temps derniers dans le cadre de la Gambie où nous avons agi dans le cadre du droit international », a martelé avec force le président de la République. Selon le chef de l'Etat, notre pays a suivi la Cedeao, l'Union africaine et le Conseil de Sécurité des Nations-Unies qui ont tous appelé au respect de la légalité dans ce pays voisin.

D'après le président de la République, « on ne peut pas être des homologues de chefs d'Etat et ne pas réagir lorsque la volonté des populations est violée ». « Nous devons respecter le choix souverain du peuple lorsque nous sommes dans les Républiques et dans les démocraties. S'il faut agir au besoin utiliser la force pour que la volonté du peuple soit restaurée, nous sommes prêts à le faire mais avec intelligence ». « C'est ce qui a été fait en Gambie où il n'y a pas eu de coup de feu et de morts mais par l'engagement et la lucidité, la Cedeao a réussi une grande opération en Gambie et cela doit servir de leçon à tout le monde », a-t-il conclu sur ce sujet.