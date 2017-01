Burkina Faso: Synateb - Un conseil syndical placé sous le signe de l'approfondissement des acquis

Le Syndicat national des travailleurs de l'éducation de base (Synateb) a tenu du 26 au 27 janvier 2017 à Ouagadougou son 19e conseil syndical ordinaire.

Placé sous le thème : « le renforcement du Synateb pour la défense et l'approfondissement des acquis du monde de l'éducation », ce conseil syndical a connu la présence de 124 participants venus des 45 provinces du Burkina. Le cérémonial de clôture est intervenu ce vendredi 27 janvier 2017.

Pour le comité d'organisation de cette 19e session, l'objectif général était d'élever le niveau de conscience politique et syndicale des responsables de structures en vue du renforcement des capacités politiques et organisationnelle du syndicat.

Échanges sur l'actualité nationale et internationale, actualisation de la plateforme générale minimale, renforcement des capacités des membres du syndicat, adoption de résolutions et actes ont constitué entre autres le menu de ce conseil tenu sur deux jours.

L'un des points essentiels a été la communication sur la thématique du conseil et la relecture de la plateforme minimale de revendication constitués de neuf points.

« Les différents points identifiés constituant des facteurs de dégradation de leurs conditions de vie et de travail ont été codifiés dans une plateforme revendicative minimale.

Cette plateforme minimale qui porte sur neuf points synthétise les préoccupations urgentes de l'ensemble des travailleurs de l'éducation de base » a indiqué Jean François de Salle Yaméogo, secrétaire général du syndicat.

Et ces revendications portent essentiellement sur les questions de carrières notamment le statut particulier des travailleurs de l'éducation, des indemnités de logement, des affectations sanctions et arbitraires et des coupures exagérées pour fait de grève, etc.

A l'issue du conseil, le bureau exécutif du Synateb a été mandaté pour transmettre la dite plateforme minimal au ministère en charge de l'Education nationale.

Et en cas de non satisfaction de ces revendications, il n'est pas exclu que le syndicat aille de nouveau en grève comme cela a été le cas les 3 et 4 novembre 2016.

Pour M. Yaméogo, depuis ce mouvement d'humeur, aucun acquis n'a été engrangé allant dans le sens de la satisfaction des revendications des travailleurs de l'éducation.

« Nous allons le plutôt possible déposer toutes les préoccupations et les actes de cette instance auprès de l'autorité compétente et la suite dépendra d'elle », a dit le responsable du Synateb.

Par ailleurs, au cours de son mot de clôture, Jean François de Salle Yaméogo n'a pas manqué de tirer à boulet rouge sur le système capitaliste mondial et la gouvernance actuelle des nouvelle autorités.