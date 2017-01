Afrique: Championnat d'Afrique 2017 de rafle - Sacrée chez elle, l'Algérie a "atteint son objectif"

Alger — La Fédération algérienne de rafle et billard (FARB) s'est félicitée lundi d'avoir "atteint son objectif" en remportant la première édition du championnat d'Afrique clôturée samedi à Mostaganem, grâce à un total de 12 médailles (5 or, 4 argent et 3 bronze).

Un total de 60 athlètes (messieurs / dames) de huit nationalités différentes ont participé à ce tournoi, organisé du 26 au 28 janvier dans l'Ouest algérien.

Les huit pays engagés dans cette compétition étaient le Mali, le Soudan, le Burkina Faso, Djibouti, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et l'Algérie, dont les athlètes se sont illustrés, aussi bien chez les messieurs que chez les dames.

La prestation des Algériens a été "excellente et jamais égalée par leurs aînés", s'est encore réjouie la FARB.

Les cinq médailles d'or algériennes ont été l'oeuvre de Larik Amina et Belhouchet Mohamed Seïf en individuel, ainsi que la doublette féminine Aïssioui Amel-Amri Fouzia et les triplettes (messieurs / dames), composées d'Aïssioui Lamia, Aïssioui Amel et Amri Fouzia, d'une part, et de Brahimi Saïd, Selhaoui Yacine et Ali Hakim d'autre part.

La moisson algérienne a été complétée par quatre médailles d'argent et trois bronze, synonyme de première place au classement général de ce tournoi et premier titre continental de son histoire.