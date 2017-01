Angola: Le pays invité à participer à l'initiative de coopération scientifique pour l'Atlantique

La délégation portugaise séjourne en Angola dans le cadre des célébrations de la première édition du "Forum futur" qui se tient à Luanda les 31 janvier et 1er février sous le thème "Impact de la science, de la technologie et de l'innovation dans la croissance et la diversification de l'Economie".

Selon le dirigeant portugais, il y a déjà des travaux avancés avec la ministre de la Science et Technologie, Maria Cândida Teixeira, pour effectuer la formation avancée sur les ressources humaines au niveau bilatéral, où les chercheurs portugais viennent en Angola et vice versa.

"Le sommet des Açores (Portugal), en avril, dans lequel l'Angola est invité, réunira les Gouvernements et les chercheurs pour mieux planifier l'avenir et pour percevoir conjointement les défis de l'Atlantique", a-t-il dit.

Les actions sont étendues, selon le responsable, à la promotion de la coopération en Afrique (Angola), sur les questions de développement économique, vu que c'est avec plus de science, plus de connaissances que tous se développent.

Selon lui, le Portugal fait la promotion d'une nouvelle initiative de coopération scientifique et technologique pour l'Atlantique avec les pays de l'Europe, Afrique, Amérique du Nord et en Amérique latine, d'où sa visite aux institutions de recherche scientifique du pays.

Manuel Heitor a fourni cette information au cours d'une visite qu'il a effectuée aux Institut National de Recherche Halieutique (INIP), National de Développement de la Société de l'Information (INFOSI) et aux Centres National de la Recherche Scientifique (CNIC) et Technologique National (CTN).

Luanda — Le ministre portugais de la Science, Technologie et Enseignement Supérieur, Manuel Heitor, a invité lundi, à Luanda, l'Angola à participer à l'initiative de coopération scientifique et technologique pour l'Atlantique, prévue pour avril prochain aux Açores, Portugal.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.