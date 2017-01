Algérie: Protection civile - La stratégie de sauvetage des unités d'intervention soulignée par la revue El-Himaya

Le 28ème sommet de l'Union africaine (UA) s'ouvre lundi dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, et se… Plus »

L'autre dossier retenu par la revue El-Himaya est consacré au "Plateau technique de Bouira", désigné aussi sous le vocable de "Polygone de manoeuvres", une école, qui sera implantée sur un terrain d'une superficie de 17 ha, dans cette wilaya et qui servira de support d'entraînement, d'exercices et de manoevres pratiques, tant pour les structures de formation existantes que pour les personnels professionnels déjà en activité dans le cadre de la formation continue.

Les mesures à prendre pour améliorer la campagne de lutte contre les feux de forets pour l'année 2017, ont également été présentées à travers ce dossier et qui prend en charge, entre autres, la protection et limitation des dégâts humains et matériels, la méthodologie adaptée pour la maîtrise des forêts et la formation et l'entraînement de hommes.

