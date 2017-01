Afrique Centrale: La CEEAC et la CEDEAO harmonisent leur agenda 2017

En marge du sommet de l'Assemblée générale des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union Africaine, le secrétaire général de la Communauté économique des Etats de l'Afrique Centrale(CEEAC), Ahmad Allam-Mi et le président de la Commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest(CEDEAO), Marcel de Souza se sont retrouvés pour harmoniser leur agenda du premier semestre.

Trois points ont dominé la rencontre, à savoir : l'installation de la nouvelle équipe dirigeante du Centre Interrégional de Coordination(CIC) pour la mise en œuvre d'une stratégie régionale pour la sécurité et la sûreté maritimes en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest ; l'organisation de la Conférence des donateurs et la mise en œuvre de l'Accord de coopération qui lie la CEEAC à la CEDEAO.

S'agissant du premier point, les deux délégations ont convenu de procéder à l'installation en février prochain de la nouvelle équipe dirigeante du CIC à Yaoundé au Cameroun. Pour assurer le fonctionnement normal de l'institution, une somme de neuf cent trente millions (930.000.000) de francs CFA a été retenue pour les six premiers mois. Les services des finances et de comptabilité de la CEDEAO et de la CEEAC seront mis à contribution pour la confirmation de la clé de répartition et le transfert des fonds dans un compte CIC.

À propos de la Conférence des donateurs, les dirigeants de la CEEAC et de la CEDEAO ont insisté sur sa préparation de façon à mieux convaincre les donateurs. Elle aura lieu au mois d'avril.

Enfin, Marcel de Souza et l'ambassadeur Allam-Mi ont réaffirmé leur détermination à traduire dans les faits l'Accord de coopération qui lie leurs institutions respectives. Le partage d'expérience sur les questions de paix et de sécurité, la mise en œuvre de la Zone de Libre Echange Continentale(ZLEC) et la coopération avec les Bureaux Régionaux des Nations unies pour l'Afrique Centrale(UNOCA) et de l'Ouest (UNOWA), autant de domaines de coopération à activer au courant de cette année, afin que les relations de coopération entre la CEEAC et la CEDEAO prennent véritablement corps.

L'actualité brûlante en Afrique de l'Ouest et en Afrique Centrale a été au centre de la rencontre d'Addis-Abeba, à la grande satisfaction de tous les participants.