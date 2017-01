Congo-Brazzaville: Livre - Ramsès Bongolo publie « A propos du snoprac »

Paru aux éditions Alliance kongo et le forum des gens de lettres, le livre de Ramsès Bongolo défend le snoprac, un style qui n'obéit pas aux recommandations académiques classiques. Ce style a été créé par l'écrivain congolais Benoit Moundelé Ngollo. La cérémonie de présentation et de dédicaces a eu lieu, le 27 janvier à Brazzaville.

Dans ce roman de 284 pages, le premier pionnier de l'écrivain Benoit Moundelé Ngollo apporte les éléments qui expliquent ce style. Le snoprac est un style propre à Benoit Moundelé Ngollo, qui n'obéit pas aux recommandations académiques classiques. Celui - ci a fait couler et continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive dans le monde littéraire congolais. Ramsès Bongolo s'est inspiré de ce style exceptionnel pour écrire « A propos de snoprac ».

Pour lui, le snoprac n'est pas une bizarrerie contrairement aux médisances ou aux mauvaises langues ou ceux qui jugent sans avoir le temps de lire. « Le snoprac n'est pas du pur délire mais, une écriture cohérente disposée de façon particulière ou selon un code créé un bon matin par Benoit Moundelé Ngollo. Le snoprac au-delà de ce que nous pensons est un style, une forme artistique qu'il faut aider à mettre en valeur ; cela fait partie du patrimoine culturel congolais, il est grand temps que nous au Congo, nous puissions mettre ce style en valeur, si on l'exploite le Congo ira de l'avant », explique l'auteur.

Le snoprac n'a pas de limite, poursuit l'auteur. Il se consomme aisément comme de l'eau, on peut l'utiliser dans tous les genres littéraires sans exception. Toutefois le snoprac n'est ni une nouvelle, ni un roman, ni un essai, une poésie ; fable, conte, pièce de théâtre ; critique. Il n'a pas de couleur fixe ; il est hybride.

« Notre but est de montrer aux gens comment fonctionne le Snoprac. Beaucoup des critiques littéraires sont venus pour parler du Snoprac. Mais comment il fonctionne ? Il est comme une horloge, il fallait donc aider les gens à comprendre comment écrire dans le snoprac », a martelé Ramses Bongolo.

L'univers du snoprac, dit-il, a deux parties : la première snopraccusation ou esquisse snopratique comparative. Cette partie n'est pas snopraquée, tandis que la deuxième est le snopratexte et ses multiples facettes. Cette deuxième partie est snopraquée et permet à aider le lecteur ou l'étudiant à pouvoir faire du Snoprac. Dans la deuxième partie du snoprac car il nous permet d'aller dans les différents genres littéraires à travers le snopratexte. Lorsque le snopratexte en prose bascule vers le snoprac, il n'est plus le texte en prose, il devient un snopratexte.

Du snoprac sont nés des verbes, mots et de néologismes officieux ci- après : snopraci ; Snopraqué, non snopraqué ; snopraqeur ; snopramarqué ; snopragravé ; snoprafacturé ; snopracentré ; snopraespacé ; snopraponctué ; snoprarythmé ; snopradevalé ;snopragravir ;snopraccusation ;snoprafacturation; snoprasouligné ; snopramodelé ; snopracompté ; snopratique ; antisnopratique ; etc.

L'initiateur de ce style, Benoit Moundelé Ngollo, s'est dit fier de son premier pionnier. « Enfin Ramsès Bongolo vint après tant des spécialistes pour nous éclairer un peu plus sur le snoprac avec l'originalité, la spécificité et la particularité qui caractérise ce mot, autrement dit ce style », a-t-il indiqué.

Ramsès Bongolo est un romancier, poète, essayiste, dramaturge et critique littéraire congolais. Il est l'auteur de plusieurs publications, dont : Les Fils du serpent royal, le comte de fontainebleau ; la danse du patriote ; la saga des rois d'Asgard ; les Caprices de Mona Lisa ; le rastaquouère ; Atlantide, le paradis perdu ; les sorciers de l'île Tibau 2 et 3.