Ile Maurice: Plaisance Eco-City s'agrandit

Cela, grâce à ses 10 000 m2 de panneaux photovoltaïques et 100 micro-éoliennes pour la production électrique. Pour l'acquisition des appartements, ouverte également aux Mauriciens, il faut débourser entre Rs 2,8 millions et Rs 8 millions.

«C'est une zone qui explose. Il y a cinq ans, on voulait faire quelque chose à la sortie de l'aéroport. Nous avons acquis une vingtaine d'arpents de terrain dans la région», explique le promoteur. Coût global du projet : plus de 100 millions d'euros, financés par le MIF International, un fonds d'investissement français basé à Maurice.

Plus d'une centaine de propriétaires ont acheté un appartement à Plaisance Eco-city, en moins de six mois. C'est ce que révèle Patrick Arnaldi, Chief Executive Officer (CEO) de Plaisance City. Selon lui, face à «de très belles performances» des réservations, le nombre d'appartements pour les acquéreurs passe de 250 à 340.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.