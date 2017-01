Afrique: Retour Rabat dans l'UA - Cerise algérienne sur couscous royal marocain

Le dernier carré de la CAN 2017 montre bien la bonne santé du football ouest-africain avec deux… Plus »

Le couscous royal marocain servi à la table de cette 28e session des chefs d'Etat et de gouvernement, les deux autres dossiers à l'ordre du jour ont presque compté pour du beurre. En effet, la désignation du président Guinéen, Alpha Condé, à la présidence tournante de l'organisation et l'élection du chef de la diplomatie tchadienne, Moussa Faki Mahamat, à la tête de la Commission sont passées comme des épiphénomènes.

Et pourtant, on est bien loin de ce cas de figure, et l'argument serait très court, car parmi les nations qui ont bataillé pour le retour marocain, la grande majorité ne considère toujours pas l'ancienne colonie espagnole comme un Etat indépendant. En réalité, la stratégie de Mohamed VI est claire : utiliser l'UA comme un cheval de Troie pour mieux avaliser le rattachement de cette bande de terre à son royaume. Tout en comptant sur sa diplomatie du dirham et la puissance de son économie.

Copyright © 2017 L'Observateur Paalga. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.